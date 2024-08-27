假帳風波意外曝「選舉打工仔」多頭賺　廖偉翔、蔡壁如這麼說

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▲蔡壁如和廖偉翔在立委選舉期間經常合體，圖為當時排國民黨不分區第一名的韓國瑜為蔡壁如站台。（資料畫面）

民眾黨前立委蔡壁如被爆疑作假帳，其中有一人既是國民黨立委廖偉翔的競選成員，領月薪2萬元，同時在蔡壁如處領3萬3000元交通費，遭質疑連競選金流都可以另類「藍白合」。廖偉翔強調「同仁下班時間如何安排屬個人自由，團隊不多加干涉及規範」，蔡壁如則直言競選時用了很多「地方打工仔」，有時在她的總部排班，有時到市區其他候選人那兒，是很正常的事。《鏡周刊》今（27）日大爆蔡壁如去年選立委時，政治獻金疑作假帳，並舉例當時國民黨「台中F4」成員的廖偉翔，去年12月支付許姓女子人事費用2萬元薪資，同月蔡壁如另以11筆定額交通費支付許女3萬3,000元；今年1月，許女又回歸廖營支領3萬元工資，被質疑政治獻金的競選金流也出現另類「藍白合」。對此廖偉翔說明，該女隸屬競選期間雇用的協助團隊，工作期間表現認真，競選團隊依法合規發給薪資，賬目公開透明可供檢驗。就職前的崗位選擇與下班後的安排，屬於個人自由，團隊不會多加干涉及規範；至於蔡壁如團隊與許女的合作關係及報帳方式，應該問蔡壁如團隊較清楚。蔡壁如則表示，自己空降台中選舉時，有很多志工、黨工遠從市區到海線幫忙，海線幅員遼闊，交通問題得自行處理，加上這些人沒被定位為助理，而是類似地方的打工仔，平常幫忙發文宣、來來去去，可能一段時間在她這邊，若覺得在市區比較近，就到其他候選人那邊去。至於報酬即所謂車馬費，則由競選總幹事個別洽談，雙方合議好就按照班表工作，帳目也經會計師認定。被譏競選金流也藍白合一事，蔡壁如說，這些打工仔都有排班，有時她到市區與台中F4合體辦活動，不管是座談會或掃街、拜票，都需要幫忙發文宣的人員。她強調一切都符合法規，也都如實申報，經得起檢驗。蔡壁如受訪時手機一直響，她低頭一看竟是廖偉翔，還開玩笑對記者說「等一下再處理他！我們兩個要串供嗎？」