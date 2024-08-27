張清芳58歲生日前夕好開心！曝光「3大喜訊」：去年就許下這心願

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▲歌壇「東方不敗」張清芳，即將迎來58歲生日。（圖／上引娛樂）

歌壇「東方不敗」張清芳今（27）日宣布重磅喜訊，《經典40．不敗精選》、《TimeLESS演唱會》花見特別安可場，將於58歲生日、8月31日中午12點開放預購、開賣，9月28日也將舉辦《TimeLESS》演唱會上海站；張清芳好事成三，感恩地說：「其實這心願我在去年就許下了，希望能夠重返台北舉辦安可場，所以此刻的我非常開心，而且我也把這40年來我唱的每一首歌重新整理出來，分享給大家。」張清芳被問到回首這40年來，演藝路上最難忘的事，她感性說：「我想就是可以跟我的兒子Nathan一起站上小巨蛋，這大概是我這些年來，最難忘的事了！」但3度擔任母親嘉賓的Nathan行事風格明亮、相當有主見，不但被張清芳在獅城台上喊：「難搞！」還在社群寫下：「這可能是我們最後一次同台了！」至於兒子是否會在台北安可場4度出現，已成為粉絲們茶餘飯後熱議話題。即將返場台北開唱，張清芳感謝粉絲們多年不離不棄：「謝謝你們都沒有忘記我，不管你們在哪裡，好像我們都有一起生活過，因為我看到你們來看我演唱會的表情，我可以確定這件事情。」她豪氣表示：「重返台北場是我的心願，既然已經拿到了，我就好好的準備，讓大家看到不一樣的節目。」並語帶保留的透露：「會有很多跟之前不一樣的內容。」而至於今年58歲生日怎麼過？張清芳表示前兩年的生日人都在歐洲，沒什麼特別的想法、只想放空：「但今年不一樣，因為值得慶祝的事可多呢！我想跟一路上陪伴我的音樂夥伴、好友、以及家人分享我滿滿的喜樂，並且渴望他們再次給我大大的擁抱，支撐著我，讓我有最好的體力，永遠在暖機備戰狀態中，唱出最美好的演出。」