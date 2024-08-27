LINE寶可夢貼圖免費下載！咖波作者親操刀繪製　超萌皮卡丘說讚啦

超萌的皮卡丘貼圖免費使用！今（27）日寶可夢官方與台灣漫畫家亞拉合作，推出「不可思議的寶可夢」LINE免費貼圖，只要加入寶可夢台灣官方LINE帳號加入好友，就可以免費獲得貼圖，寶可夢、咖波粉們快點手刀下載吧！
這次「不可思議的寶可夢 」的貼圖系列，寶可夢官方找了貓貓蟲咖波的作者亞拉合作，由亞拉繪製出超萌版本的16隻寶可夢們，高人氣的皮卡丘、新葉喵都在其中。
「不可思議的寶可夢 」寶可夢貼圖免費獲取方式：
在LINE將寶可夢台灣官方帳號加入好友，即可立即下載「不可思議的寶可夢 」貼圖，下載期限至2024年9月26日，使用期限為180天。
🟡「貼圖小舖」8月27日上架
📍「不可思議的寶可夢」（⬇️點此下載）
除了免費貼圖之外，寶可夢台灣官方IG帳號還推出了抽獎活動，將抽出100人可獲得亞拉全新繪製的皮卡丘壓克力便簽夾子，活動詳情如下：
⚡參加條件：追蹤寶可夢官方IG @pokemon_taiwan ，按讚貼文，並在留言處提及2名好友，即可滿足參加抽選的條件！
⚡報名期間：2024/8/27（二）〜2024/ 9/16（一）
⚡獎品：皮卡丘壓克力便簽夾子1個
⚡獲獎人數：100名
這次由亞拉繪製的「不可思議的寶可夢 」貼圖公開之後，雖然可以免費使用，但只有180天期限，因此也出現一票粉絲大喊，「我願意付錢買，拜託出無期限的」、「只能用180天真的不夠，這太可愛了」、「拜託讓我付錢買QQ」、「第一次看到免費貼圖能用卻只開心一半，因為想要一直能用阿」。
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⚡獲獎人數：100名
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