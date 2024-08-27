福寶電影《再見，爺爺》預告片曝！姜爺爺道別超催淚　粉絲全哭暈

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福寶2020年7月在南韓出生，是韓國第一隻在當地誕生的大貓熊，今年4月因協議期滿返回中國。（圖／翻攝自愛寶樂園IG）

▲宋爺爺留守在動物園，打掃福寶不久前才待過的欄舍，仔細地撿拾竹葉、沖洗地板，最終忍不住扶著垃圾桶啜泣。（圖／翻攝自Youtube「PPUPPA tv : animal world」）

大貓熊「福寶」的紀錄片電影《再見，爺爺》將於9月4日在韓國上映，台灣則預計在秋天上大螢幕。近日韓國SBS電視台釋出前導預告片，裡頭紀錄了保育員姜爺爺（姜哲遠）剛逢喪母之痛，隔天又必須送走福寶，讓他邊開車邊掉下眼淚，宋爺爺（宋永寬）則在打掃福寶曾待過的欄舍時，扶著垃圾桶大哭，展現出福寶與保育員之間深厚的情誼，短短幾分鐘的預告片，讓許多網友看了瞬間淚崩。福寶2020年7月在南韓出生，是韓國第一隻在當地誕生的大貓熊，今年4月因協議期滿返回中國，姜爺爺也不時抽空飛去中國探視福寶，心中的不捨難以放下。SBS電視台就一路紀錄了福寶出生後，被保育員姜爺爺與宋爺爺貼身照顧的點點滴滴，並推出以福寶為主角的紀錄片電影《再見，爺爺》，福寶隨著時間成長到送返中國的一切過程，也都溫馨地收錄進電影中。只見在最新釋出的預告片中，福寶離開愛寶樂園的前一天，姜爺爺得知母親過世的消息，他急忙開車回家探望，卻又必須回愛寶樂園替福寶送行，心中百感交集，他也在返途中接到哥哥的電話，對方要他做好該做的事再回家，雖然他僅簡單回應幾句便掛上電話，但仍在車上默默掉下眼淚。宋爺爺則留守在動物園，打掃福寶不久前才待過的欄舍，仔細地撿拾竹葉、沖洗地板，最終忍不住扶著垃圾桶啜泣，其中一幕他在雨中倚靠裝載著福寶的車，更是讓許多粉絲揪心淚崩。預告片曝光後，不少網友直呼「當天是不是要帶浴巾去擦眼淚」、「好想看，但又好怕去看」。