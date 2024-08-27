道奇陣容實在太滿！無奈把老將Heyward釋出　Freeman：這令人傷心

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MLB美國職棒洛杉磯道奇日前為了迎接工具人Chris Taylor歸隊，最終只能無奈將35歲的老將給指定讓渡（DFA），如今道奇也正式把Heyward釋出，讓他成為自由球員，現年35歲的Jason Heyward，本賽季共替道奇隊出賽63場，雖然他在打擊端發揮得並非相當理想，而Jason Heyward生涯是在2010年自亞特蘭大勇士發跡，隨後並轉戰紅雀，2016年再轉投小熊，不過好景不常，由於道奇工具人Chris Taylor將傷癒歸隊，這也導致他們必須要挪出1個空位給他，最終道奇球團只能無奈將Jason Heyward給指定讓渡。明星一壘手Freddie Freeman稍早受訪時表示，「關於這個決定和這些的所有事情，這超出我的職責範圍。道奇總教練Dave Roberts則坦言，「Jason Heyward在球隊陣中約一年半的時間內，所做的事情非常棒，無論是在球場上、休息室還是社區中皆是如此，這真的是一個非常困難的決定。