遭陳智菡嗆抱現金買房　游淑慧酸口水噴太早：全額購屋的是柯文哲

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民眾黨主席柯文哲政治獻金與三大案風波未平，又被爆用「選舉補助款4300萬」購入濟南大樓三樓辦公室作為個人辦公室使用，且登記在個人名下，引起熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，想到前兩天民眾黨立院黨團主任陳智菡還嗆她「游淑慧是抱著現金買房嗎？事實證明口水噴太早了……抱著現金、全額買房的是柯文哲主席」。游淑慧在臉書發文指出，有人提醒政黨補助款既然是民眾黨領去了，撥給柯文哲一定要有名目，有沒有開扣繳憑單？有沒有逃稅？後續都要繼續關注。游淑慧也提及，想到前兩天陳智菡還嗆她，「陳佩琪買房不能貸款嗎？游淑慧是抱著現金買房嗎？」事實證明口水噴太早了，抱著現金、全額買房的是柯文哲，而且買完商辦看豪宅。游淑慧表示，民眾黨是正式立案的社團法人，所有進政黨的錢都是公款，支出用途也都要合法合理、有單有據。「很難想像可以只憑內規，就把黨的大筆資金轉給主席私人帳戶。柯文哲是為了選總統才成立民眾黨？民眾黨的一切都是柯說了算？如果都能這樣，民眾黨豈不成為柯文哲的合法撈錢洗錢管道？新政治大生意」。