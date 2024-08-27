黃子韜把徐藝洋生日紋身上！刺青師突認「數字錯了」　冒冷汗道歉

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▲黃子韜（左）求婚26歲徐藝洋（右），兩人高調擁吻閃瞎眾人。（圖／《跟我走吧》官方微博）

▲黃子韜（左）浪漫求婚，他和徐藝洋（右）都忍不住淚灑現場。（圖／《跟我走吧》官方微博）

▲黃子韜的刺青師最後改正了刺青，除了數字外，還包含徐藝洋小名嚶嚶（YY）。（圖／刺青師微博）

中國男星黃子韜近日求婚女友徐藝洋，「戀愛腦」上身的他不僅送上鑽戒，更偷偷在肩膀上刺了徐藝洋的名字縮寫加生日。不過黃子韜的刺青師今（27）日坦承，其實當時他把日期刺錯了，當下他背冒冷汗，一度怕自己死在北京；幸好黃子韜並未發火，還主動跟刺青師商量如何改圖，最終才刺成這幅「愛的作品」。黃子韜和徐藝洋藏愛3年才把戀情公之於眾，高調認愛後不到2個月，黃子韜就向徐藝洋求婚。從節目《跟我走吧》昨日曝光的影片可以看到，黃子韜準備了浪漫的粉色城堡和花海，單膝下跪、邊哭邊問徐藝洋：「我敢娶你，你敢答應我嗎？」徐藝洋聞言也當場淚崩，平復情緒後才拿起麥克風回答：「我敢」，點頭答應嫁給黃子韜。這對戀人的喜訊曝光後，黃子韜的刺青師也出面分享，其實「戀愛腦」的黃子韜不僅準備了鮮花、戒指，還偷偷找他把徐藝洋（Xu Yi Yang）名字的縮寫，連同生日日期的羅馬數字刺在肩膀上，想給徐藝洋一個驚喜，不過刺青過程卻發生意外。該名刺青師表示，當時黃子韜找上他設計，他心想這些元素非常簡單，馬上就用百度搜尋了羅馬數字轉換，將圖案生成後轉印到黃子韜身上，開始刺青。怎料全部刺完後刺青師才發現，他把羅馬數字IX（9），刺成了羅馬數字VI（6），等於搞錯了徐藝洋的生日月份。刺青師說自己當下立刻背冒冷汗，戰戰兢兢的告訴黃子韜他刺錯了；黃子韜一開始還不以為意，笑說：「你是不是開玩笑的，兄弟，你別嚇我」，後來真的發現刺錯數字後，臉色瞬間慘白，讓刺青師也嚇壞地說：「兄弟們，那一下，我怕我死在北京」。刺青師怯弱的問黃子韜，還是要把圖案洗掉，怎料黃子韜下秒突然釋懷，還反過來安慰刺青師：「沒事沒事，這一切都是最好的安排」。最後兩人一起商討如何改圖案，現在刺青上除了徐藝洋的名字縮寫和生日外，還多了徐藝洋的小名嚶嚶（YY），黃子韜也笑說對比之前的紋身，他更加喜歡現在改過的，有意義也很特別。