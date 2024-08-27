影／洋基「法官」Judge上演美技接殺！沒收全壘打　還策動雙殺

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美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基「法官」Aaron Judge今（27）日出戰華盛頓國民，4局下1出局一壘有人，國民Andres Chaparro打擊，他在2好1壞，相中1顆紅中偏低的90英里卡特球，一棒把球打到中外野，這顆深遠飛球原本有機會形成長打，但Aaron Judge一路追到警戒區，撞上全壘打牆同時把球接殺出局。這不是Judge這場比賽第1個美技，2局下他後退到中外野警戒區接殺1顆深遠飛球，讓國民留下二壘上的殘壘。Judge這場比賽4打數1安打，雖然沒有擊出全壘打，但用手套幫助洋基5：2擊敗國民。