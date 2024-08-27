影／洋基「法官」Judge上演美技接殺！沒收全壘打　還策動雙殺

美國職棒大聯盟（MLB)紐約洋基「法官」Aaron Judge今（27）日出戰華盛頓國民，他在4局下上演美技守備，幫助洋基守下1支可能的長打，此外，Aaron Judge完成接殺後，還策動「8-4-3」的罕見雙殺守備，洋基以5:2贏球。Aaron Judge不但會開轟，也有美技演出。
Aaron Judge美技接殺 還沒收美技
4局下1出局一壘有人，國民Andres Chaparro打擊，他在2好1壞，相中1顆紅中偏低的90英里卡特球，一棒把球打到中外野，這顆深遠飛球原本有機會形成長打，但Aaron Judge一路追到警戒區，撞上全壘打牆同時把球接殺出局。
此外，Aaron Judge接到球後發現一壘跑者離壘過遠，回傳給洋基二壘手Gleyber Torres，再轉傳給一壘手，國民一壘上的跑者來不及回壘，形成「8-4-3」雙殺守備，確定抓到這個半局最後2個出局數，Judge還和隊友擊掌慶祝，洋基先發投手Nestor Cortes更是揮臂怒吼，洋基4局打完仍2：0領先。
這不是Judge這場比賽第1個美技，2局下他後退到中外野警戒區接殺1顆深遠飛球，讓國民留下二壘上的殘壘。Judge這場比賽4打數1安打，雖然沒有擊出全壘打，但用手套幫助洋基5：2擊敗國民。
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4局下1出局一壘有人，國民Andres Chaparro打擊，他在2好1壞，相中1顆紅中偏低的90英里卡特球，一棒把球打到中外野，這顆深遠飛球原本有機會形成長打，但Aaron Judge一路追到警戒區，撞上全壘打牆同時把球接殺出局。
此外，Aaron Judge接到球後發現一壘跑者離壘過遠，回傳給洋基二壘手Gleyber Torres，再轉傳給一壘手，國民一壘上的跑者來不及回壘，形成「8-4-3」雙殺守備，確定抓到這個半局最後2個出局數，Judge還和隊友擊掌慶祝，洋基先發投手Nestor Cortes更是揮臂怒吼，洋基4局打完仍2：0領先。
這不是Judge這場比賽第1個美技，2局下他後退到中外野警戒區接殺1顆深遠飛球，讓國民留下二壘上的殘壘。Judge這場比賽4打數1安打，雖然沒有擊出全壘打，但用手套幫助洋基5：2擊敗國民。