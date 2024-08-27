TWICE周子瑜SOLO倒數！超性感黑色Bra配薄紗罩衫　魅惑曲線全看光

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▲《abouTZU》的4版預告照中，子瑜換上不同類型的禮服，大膽突破自身「鄰家女孩」的形象，嘗試高冷性感的奇幻風格。（圖／twicetagram IG）

▲身著黑色薄紗罩衫與黑色Bra內搭的子瑜，優雅倚靠在歐風建築的模樣也讓粉絲狂噴鼻血。（圖／twicetagram IG）

▲子瑜在SOLO出道的預告片中，還復刻早年在綜藝節目《偶像運動會》爆紅的「射箭頂級神顏」畫面。（圖／TWICE YouTube）

南韓人氣女團TWICE出道9年人氣始終居高不下，其中台灣籍成員周子瑜，更是團體中最受歡迎的成員一，日前才傳出遭經紀公司差別對待的她，本月1日宣布即將SOLO出道、推出個人專輯《abouTZU》的好消息，成為繼娜璉、志效後團體中第三位單飛的成員。隨著發歌日期的接近，官方也陸續釋出各種美照，近日所發出的最後一版預告照中，子瑜一改往日甜美的路線，身著黑色薄紗罩衫與內衣造型的內搭，冷豔性感但又不失優雅的風格照一出，在粉絲間直接引起暴動，更加期待她的首支SOLO單曲。即將在9月6日推出的新專輯《abouTZU》中，子瑜甩開以往「鄰家女孩」的清純靦腆模樣，在SOLO預告中大膽突破自身形象，嘗試高冷性感的奇幻風格。日前所釋出的3組預告照中，子瑜先後換上了襯托膚色的淡藍色連身長裙、性感亮麗的大紅低胸禮服以及清新高雅的白色洋裝，每一套照片都讓人眼前一亮又一亮。在25日發出的最新宣傳照中，子瑜脫下禮服，穿上了黑色的半透明薄紗罩衫與內衣造型的內襯，美胸和苗條纖細的身材曲線也一覽無遺，優雅倚靠在歐風建築的模樣也讓粉絲狂噴鼻血。同時子瑜還紮起低馬尾，配上奢侈品牌Saint Laurent（YSL）的金色耳飾與褐色圍巾，讓造型更有層次，嫵媚的同時也不失俐落幹練的氣場。早在宣布SOLO出道的前半年，粉絲間卻陸陸續續傳出子瑜遭到經紀公司JYP娛樂「穿小鞋」的聲音，先是幕後花絮中完全見不到子瑜的身影，再來就是她的個人周邊宣傳圖被其他成員覆蓋，此類情況層出不窮，最後逼得粉絲只好集資，自行開卡車到JYP娛樂門口投訴，維護子瑜的權益。如今離SOLO出道的日子越來越近，粉絲看著經紀公司用心的宣傳和美麗多變的造型才有所滅火，同時也更加期待《abouTZU》會帶來什麼面貌的子瑜。