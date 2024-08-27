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謝凱蒂「起乩」嚇壞女神！李丹妃下秒反應笑翻球迷：外援凱蒂化

記者吳昕蓓／綜合報導

▲謝凱蒂（左圖）浮誇「起乩」應援方式浮誇應援方式常會不小心嚇壞人，還會「帶壞」外援成員，就連韓國啦啦隊女神李丹妃（右圖左）都跟著淪陷，讓球迷笑說：「外援凱蒂化。」（圖／謝凱蒂IG、threads）
▲謝凱蒂（左圖）浮誇「起乩」應援方式浮誇應援方式常會不小心嚇壞人，還會「帶壞」外援成員，就連韓國啦啦隊女神李丹妃（右圖左）都跟著淪陷，讓球迷笑說：「外援凱蒂化。」（圖／謝凱蒂IG、threads）
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員謝凱蒂今（27）日遭爆料，砸千萬投資的借貸平台「好樂貸平台」疑似將收攤，恐怕會血本無回。她過往事蹟也被挖出，個性討喜的謝凱蒂經常是球場焦點，浮誇「起乩」應援方式常會不小心嚇壞人，還會「帶壞」外援成員，就連韓國啦啦隊女神李丹妃都跟著跳起來，讓球迷笑說：「外援凱蒂化。」

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▲謝凱蒂因為明星臉被稱為「小許瑋甯」。（圖／翻攝自謝凱蒂IG）
▲謝凱蒂因為明星臉被稱為「小許瑋甯」，討喜個性讓她經常是球場焦點，浮誇應援方式還會「帶壞」外援成員。（圖／翻攝自謝凱蒂IG）
謝凱蒂球場邊應援「起乩亂舞」　女神李丹妃傻眼一秒竟加入

謝凱蒂擁有氣質火辣的外型，卻有著反差搞笑個性，在球場邊應援時還會不時「起乩」，曾拉著南韓啦啦隊女神李多慧搞笑亂舞，讓網友笑說女神被帶壞，更因為不斷對著同隊韓籍成員邊荷律做出浮誇的舞蹈動作，當場讓對方笑到不行，一旁的李丹妃也看傻眼，露出驚訝表情，當時曾引起網友熱烈討論。

本（8）月初謝凱蒂再度「起乩」，立刻cue在一旁的李丹妃一起跳，李丹妃一開始還驚訝張大了嘴，沒想到下秒竟加入行列，跟著邊跳邊甩頭，「起乩」精髓十分到位。這段影片畫面在網路上瘋傳，還釣出凱蒂本人回應表示，「歡迎加入凱蒂。」讓球迷們笑翻直呼，「又上身了」、「就是要一起成為凱蒂」、「這會不會變成一種邪教」、「降靈系啦啦隊女孩」、「外援一個一個凱蒂化。」

▲（圖／翻攝「走一日球迷 台湾プロ野球チア」YouTube）
▲謝凱蒂對著同隊韓籍成員邊荷律做出浮誇的舞蹈動作，當場讓對方笑到不行，一旁的李丹妃也看傻眼。（圖／翻攝「走一日球迷 台湾プロ野球チア」YouTube）
▲（圖／翻攝自threads）
▲本（8）月初謝凱蒂再度「起乩」，立刻cue在一旁的李丹妃一起跳。（圖／翻攝自threads）
砸千萬投資借貸平台　謝凱蒂恐血本無歸

事實上，謝凱蒂今日被《鏡週刊》爆料，投資了千萬元的借貸平台「好樂貸平台」從7月開始未正常發放利息，甚至宣布停止上架新案件，業者聲稱會陸續歸還投資金額，但目前沒有下文，報導指出，謝凱蒂本人得知消息後十分驚訝，但低調不願多做回應，《NOWnews今日新聞》詢問細節，未得到本人回應。

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