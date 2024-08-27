蔡壁如遭爆作假帳　黃揚明揪關鍵：若被檢舉1事她就會有事

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳風暴未平息，前陣子才說慶幸自己遠離黨中央風暴圈的前立委蔡壁如，今（27）日也被週刊爆出她的政治獻金也疑似做假帳；不過蔡壁如表示，特別諮詢了會計師，一切合法合規，並稱這應該是網軍惡搞，有必要會提告。對此，資深媒體人黃揚明認為，早在1個月前就出現過類似的爆料，如今再被重提比較像是政敵報復，對蔡壁如而言，目前不會太傷，可如果被檢舉沒有保勞保，那蔡壁如就會有事。黃揚明今在網路節目《鄉民監察院》表示，民眾黨爆發假帳案前，就已經有蔡壁如的相關爆料，「通常是越大咖的才會被聚焦檢視」，蔡壁如被爆料非黨內互打，而是被人盯上，因為蔡壁如示警提告，爆料者隨後將相關文章刪除，後來又被週刊爆料，這比較像是政敵、選區潛在對手報復，對蔡壁如來說，目前不會太傷。黃揚明說，蔡壁如的帳目不是什麼問題，因為政治獻金帳戶的規則，是只要從專戶支出的款項都要申報，不過因為不是公款，因此可以用各種名義申報，「都講得過去，可是觀感好不好是另一回事」，但若蔡壁如被檢舉沒有保勞保，那她就會有事。