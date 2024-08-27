「狼王」KG回應蟻人爭議！開砲直言：半數球員在20年前上不了NBA

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▲明尼蘇達灰狼少主「蟻人」Anthony Edwards，日前在一次採訪中，指出過去年代的NBA，只有Michael Jordan一人擁有技術，此話一出立刻引起美國籃壇輿論炸鍋。（圖／美聯社／達志影像）





「狼王」KG回應蟻人爭議！明尼蘇達灰狼少主「蟻人」Anthony Edwards，日前在一次採訪中，指出過去年代的NBA，只有Michael Jordan一人擁有技術，此話一出立刻引起美國籃壇輿論炸鍋。先是名人堂球星Isiah Thomas在社群平台X上發文提醒，一切爭議的源頭，都在Anthony Edwards的一次訪問中，他表示：「我沒有看過當時的比賽所以我不能下判斷，他們說以前的比賽更強硬，此話一出引起美國籃壇一陣撻伐，名人堂球星Isiah Thomas在X上發文提醒Edwards：「要小心自己選擇的東西。」而近日，昔日波士頓塞爾提克「GAP」三巨頭之中的Kevin Garnett、Paul Pierce也加入戰線。Kevin Garnett在Podcast節目中表示：「」而理由是那時候的更衣室風氣更成熟。而Paul Pierce也贊同說道：「即便這個世代的技術有所成熟，但我不覺得他們有因此成為比較好的球員。