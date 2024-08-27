「狼王」KG回應蟻人爭議！開砲直言：半數球員在20年前上不了NBA

「狼王」KG回應蟻人爭議！明尼蘇達灰狼少主「蟻人」Anthony Edwards，日前在一次採訪中，指出過去年代的NBA，只有Michael Jordan一人擁有技術，此話一出立刻引起美國籃壇輿論炸鍋。先是名人堂球星Isiah Thomas在社群平台X上發文提醒，近日Kevin Garnett也在一檔Podcast節目中開砲，認為現在的NBA跟20年前無法相比，更指出有半數球員在20年前根本上不了NBA。
Edwards引爆爭議 退休名將紛紛開砲
一切爭議的源頭，都在Anthony Edwards的一次訪問中，他表示：「我沒有看過當時的比賽所以我不能下判斷，他們說以前的比賽更強硬，但是我認為，這主要是因為當時的球員都沒有技術，喬丹是唯一一個真正有技術的球員，你明白我的意思嗎？這也是為什麼他們會對Kobe感到驚嘆的原因，但是現在每個人都有技術。」
此話一出引起美國籃壇一陣撻伐，名人堂球星Isiah Thomas在X上發文提醒Edwards：「要小心自己選擇的東西。」而魔術強森（Magic Johnson）則霸氣回應：「我不會去回應一個從未獲得過冠軍的人，他沒有獲得過大學的冠軍，我甚至不知道他是否獲得過高中的冠軍。」
KG點出差異 20年前更競爭
近日，昔日波士頓塞爾提克「GAP」三巨頭之中的Kevin Garnett、Paul Pierce也加入戰線。Kevin Garnett在Podcast節目中表示：「我不認為現代的球員中，有一半以上的人，可以站上20年前的NBA舞台。」而理由是那時候的更衣室風氣更成熟。
而Paul Pierce也贊同說道：「即便這個世代的技術有所成熟，但我不覺得他們有因此成為比較好的球員。我認為對比賽的想像力和天賦是不一樣的，他們各自努力，但我們打的是五對五籃球，我們的時代在比賽裡更有創造力。」
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一切爭議的源頭，都在Anthony Edwards的一次訪問中，他表示：「我沒有看過當時的比賽所以我不能下判斷，他們說以前的比賽更強硬，但是我認為，這主要是因為當時的球員都沒有技術，喬丹是唯一一個真正有技術的球員，你明白我的意思嗎？這也是為什麼他們會對Kobe感到驚嘆的原因，但是現在每個人都有技術。」
此話一出引起美國籃壇一陣撻伐，名人堂球星Isiah Thomas在X上發文提醒Edwards：「要小心自己選擇的東西。」而魔術強森（Magic Johnson）則霸氣回應：「我不會去回應一個從未獲得過冠軍的人，他沒有獲得過大學的冠軍，我甚至不知道他是否獲得過高中的冠軍。」
KG點出差異 20年前更競爭
近日，昔日波士頓塞爾提克「GAP」三巨頭之中的Kevin Garnett、Paul Pierce也加入戰線。Kevin Garnett在Podcast節目中表示：「我不認為現代的球員中，有一半以上的人，可以站上20年前的NBA舞台。」而理由是那時候的更衣室風氣更成熟。
而Paul Pierce也贊同說道：「即便這個世代的技術有所成熟，但我不覺得他們有因此成為比較好的球員。我認為對比賽的想像力和天賦是不一樣的，他們各自努力，但我們打的是五對五籃球，我們的時代在比賽裡更有創造力。」