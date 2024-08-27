快訊／江蕙封麥9年重出江湖！獻唱雙十國慶：給大家最溫暖的力量

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▲江蕙今日發布聲明稿，宣布將於國慶日復唱。（圖／寬宏）

「金曲歌后」江蕙封麥9年，台北市長蔣萬安力邀她重出江湖，再為歌迷獻上溫暖歌聲。今（27）日江蕙突然宣布喜訊，將於雙十國慶典禮上獻唱：「希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」江蕙今日發出聲明稿，確定於國慶典禮上開唱：「二姐江蕙，很榮幸受邀十月分國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」相關演出將委由寛宏藝術籌劃執行。事實上，早前台北市長蔣萬安已經瞄準「金曲歌后」江蕙，希望她能成為首位在大巨蛋演出的歌手：「我想也只有二姐江蕙，能夠匹配這樣歷史的時刻，會持續努力爭取二姐復出。」二姐江蕙，很榮幸受邀十月分國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！相關演出將委由寬宏藝術籌劃執行！