怕被川普關？祖克柏爆料拜登政府曾施壓Meta　放話準備好反擊

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臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）26日在一封致函眾議院司法委員會的信件中，直指拜登政府曾在疫情期將向Meta施壓，要求審查和刪除與Covid-19大流行相關內容，他宣稱，不會因為政府施壓而在社群守則方面妥協，若類似狀況再度發生，已準備好反擊。值得注意的是，這也讓祖克柏與拜登和川普兩人的關係雙雙降到冰點。根據彭博、國會山報報導，祖克柏在寫給美國眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）的信中宣稱，拜登政府多名官員2021年不斷向Meta團隊施壓，要求其審查一些有關新冠疫情的貼文，其中包括幽默或是諷刺的內容，這封公開信也被公開在社群媒體上。祖克柏批評，政府的施壓是錯誤的，他很遺憾沒有對此事更加直言不諱地即時表達，「我強烈認為，我們不應該因為來自任何政府的施壓，而在我們的社群內容準則上妥協，如果類似的事情再次發生，我們已準備好反擊」。此外，祖克柏還提到，除了疫情的相關訊息之外，祖克柏也認為，Meta不該在2020年大選之前審查《紐約郵報》針對涉及拜登家人的報導。針對祖克柏的說法，白宮並未對此做出回應，眾議院司法委員會共和黨人27日晚間透過臉書發文，藉此大酸拜登政府，「祖克柏剛剛承認3件事：第一，拜登與賀錦麗政府施壓臉書審查美國人。第二，臉書審查美國人。第三，臉書扼殺杭特（Hunter Biden）筆電的新聞」。值得注意的是，祖克柏此話一出，與現任總統拜登和共和黨總統參選人川普的關係雙雙降至冰點，先前川普已烙話，若自己重返白宮，第一件事就是要將祖克柏關進大牢。