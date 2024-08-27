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日本蜜柑、鮮草莓農藥殘留超標！2冷凍海產檢出重金屬「鎘」

記者林莞茜／綜合報導

▲日本出口「鮮草莓」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署）
▲日本出口「鮮草莓」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署）
衛福部食品藥物管理署執行邊境檢驗，今（27）日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，共有13件產品違規，其中由日本出口的「蜜柑」、「草莓」檢出農藥殘留含量不符規定；此外，由墨西哥出口的「冷凍鯊魚魚皮」跟塞席爾出口「冷凍大目鮪魚卵」重金屬含量不符規定。

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食藥署今日公布最新邊境檢驗不符合食品資訊名單，13件違規產品分別有日本「蜜柑」2件、「鮮草莓」，印尼「洛神花」，美國「芝麻菜」、「菠菜」、「安奇拉打醬」、「莎莎醬」，阿根廷出口「非基因改造玉蜀黍」，越南「黑糯糙米」，墨西哥「冷凍鯊魚魚皮」，塞席爾出口「冷凍大目鮪魚卵」，中國大陸「紙皮烤核桃」。

其中，墨西哥出口的「冷凍鯊魚魚皮」跟塞席爾出口「冷凍大目鮪魚卵」重金屬含量不符規定，「冷凍鯊魚魚皮」檢出重金屬鎘0.1 mg/kg，「冷凍大目鮪魚卵」檢出重金屬鎘0.2 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬鎘 (其他魚類)限量為0.05 mg/kg，不符合食品安全衛生管理法第15條規定。

▲墨西哥出口「冷凍鯊魚魚皮(FROZEN SHARK SKIN (CARCHARHINUS FALCIFORMIS))」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署）
▲墨西哥出口「冷凍鯊魚魚皮」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署）
食藥署已將不符容許量標準、食品器具容器包裝衛生標準之商品，依「食品安全衛生管理法」規定退運或銷毀。

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