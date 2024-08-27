台灣人超愛買休旅車！她困惑：底盤很晃　車主苦曝原因：路權難買

台灣人超愛買休旅車！光是2023年總銷售的42.97萬輛車當中，休旅車就佔了其中20.6萬輛，接近一半的比例。就有網友坦言，自己坐過休旅車的體驗不好，不禁好奇「為什麼台灣人喜歡買休旅車？」貼文也吸引一大票車主，更吐露關鍵原因在於「路權」。
一位網友在Dcard上發起討論，提到自己曾坐過休旅車上高速公路，就覺得就車體很晃、底盤也不穩，在後座的乘客很容易就暈車了，但從銷量上來看，休旅車完全稱霸了台灣的車市，讓她不禁好奇「為什麼台灣人喜歡買休旅車？」
實際查詢2024上半年台灣車市銷售排行，能發現前10名當中休旅車就佔了9款，國民神車TOYOTA的Corolla Cross、RAV4以及YARiS CROSS直接包辦前三名，而唯一進入前十銷量的轎車，也是TOYOTA家族的COROLLA ALTIS，位居第七名。
貼文曝光後，立即引發大批車主分享看法，「從轎車換到休旅車後就回不去了，空間大、視野好」、「花一樣的錢，休旅車看起來更大台，比轎車更划算」、「其實全世界的消費者都愛買休旅車了」、「試駕歐洲車後，你會顛覆對休旅車晃動的印象」。
然而，也有部分駕駛指出，自己購買休旅車的主要原因是「路權」，並吐露無奈遭遇，「簡單來說，台灣人看到小車更容易欺負。想像一下，如果前面是一台小機車，你可能會按喇叭催促他；但如果是一台五噸重的貨車，你只會跟在後面，尋找機會超車」、「從Yaris換成RAV4後，終於感受到在路上的『人權』了」、「想左轉時，休旅車可以擋住後車的視線，不會被沒水準的後車催促」、「休旅車幾乎能完全擋住其他車輛的視線，開轎車真的不容易看清前方，尤其現在的車越來越大台」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
實際查詢2024上半年台灣車市銷售排行，能發現前10名當中休旅車就佔了9款，國民神車TOYOTA的Corolla Cross、RAV4以及YARiS CROSS直接包辦前三名，而唯一進入前十銷量的轎車，也是TOYOTA家族的COROLLA ALTIS，位居第七名。
貼文曝光後，立即引發大批車主分享看法，「從轎車換到休旅車後就回不去了，空間大、視野好」、「花一樣的錢，休旅車看起來更大台，比轎車更划算」、「其實全世界的消費者都愛買休旅車了」、「試駕歐洲車後，你會顛覆對休旅車晃動的印象」。
然而，也有部分駕駛指出，自己購買休旅車的主要原因是「路權」，並吐露無奈遭遇，「簡單來說，台灣人看到小車更容易欺負。想像一下，如果前面是一台小機車，你可能會按喇叭催促他；但如果是一台五噸重的貨車，你只會跟在後面，尋找機會超車」、「從Yaris換成RAV4後，終於感受到在路上的『人權』了」、「想左轉時，休旅車可以擋住後車的視線，不會被沒水準的後車催促」、「休旅車幾乎能完全擋住其他車輛的視線，開轎車真的不容易看清前方，尤其現在的車越來越大台」。