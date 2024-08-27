唐田英里佳曾當小三捲入東出昌大婚姻！男生如今再婚　她近況曝光

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▲有粉絲挖出2017年唐田英里佳（左）與東出昌大（右）出席坎城影展的片段，畫面中唐田英里佳疑似重心不穩撲在東出昌大身上，卻被粉絲質疑是刻意為之。（圖／bazutoku X）

▲東出昌大（右）與唐田英里佳（左）因戲生情，不倫戀多年。（圖／《睡著也好醒來也罷》IG）

▲東出昌大離開渡邊杏、唐田英里佳後，宣布跟演員松本花林結婚。（圖／《睡著也好醒來也罷》X）

日本男星東出昌大2020年趁老婆渡邊杏懷第3胎的期間，與當時還未成年的演員唐田英里佳搞不倫，同年8月和渡邊杏簽字離婚，形象重創一度失業，2022年開始隱居山林。沒想到今（27）日東出昌大宣布再婚當爹，消息震撼日網，而當年未成年的唐田英里佳近況也遭挖出。女星唐田英里佳出道以來以清純形象受到許多粉絲喜愛，怎料2017年與人夫東出昌大合作電影《睡著也好醒來也罷》時擦出愛火。而當時唐田英里佳還未滿20歲，東出昌大的正宮渡邊杏正懷上第3胎，淪落小三的唐田英里佳氣質形象受創，日網更感嘆「世上無清純」。有粉絲甚至挖出2人先前一起到坎城參加影展的片段，畫面中唐田英里佳身穿一襲長禮服，看到東出昌大和別人搭肩走路，也從另一邊湊上去勾住東出的手，而她走沒2步突然絆了一下，撲在一旁的東出昌大身上，東出昌大也連忙大彎腰幫忙攙扶，手還直接放在唐田英里佳的臀上，該片段也被粉絲諷刺為「假摔倒影片」。不倫醜聞曝光後，重創雙方形象，2人隨之淡出演藝圈。今（27）日東出昌大宣布與24歲的松本花林再婚，而女方也已經有了孩子，婚訊震撼日網，至於唐田英里佳時隔5年也重返螢光幕前，今年5月帶著新電影《那日清晨真令人感到空虛》回歸。唐田英里佳在片中飾演１名辭掉廣告業務工作，暫緩思考人生的超商兼職店員「飯塚」。而她先前接受日媒採訪時透露，在暫別影壇的這些年裡自己幾乎不使用手機，每天只在公司與住家之間往返，和外界隔絕，與電影的劇情有不少相似之處。