10年後自打臉！鄭文燦選桃園猛攻吳志揚團隊貪腐　還引蔣經國名言

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行政院前副院長鄭文燦涉貪今（27）日遭檢方起訴，還遭求處重刑12年。鄭文燦政治生涯最重要一役，就是10年前參選桃園市長，並在桃園執政享有高知名度與高人氣，曾一度被視為民進黨的接班梯隊，不料如今卻涉貪，當年鄭文燦選舉，猛攻對手吳志揚的副市長葉世文，還發豪語，「如果我任命的副市長涉貪被起訴，我將向支持我的選民道歉。」如今顯得格外諷刺。2014年桃園縣升格直轄市後首次選舉，國民黨由原任縣長吳志揚競選，但吳志揚的副縣長葉世文卻涉嫌貪汙，在桃園八德合宜住宅案中，向遠雄索賄2600萬。鄭文燦狂批吳志揚是權貴，還引用已故總統蔣經國的語錄，「蔣經國對奸商的警告，他說政府要照顧人民的生活，不能讓不肖商人予取予求，『醋和醬油調包』的說法，也很生動。」鄭文燦也批吳志揚任內，一堆官員涉貪，「清廉政治，是身為政治人物的首要！吳志揚縣長，2009年選舉，公報上的第一條政見：『清廉政治：用人唯才、適才適所，建立高效率執政團隊，不請託、不關說。』大家還記得嗎？」葉世文貪汙案在2019年被判14年定讞，但不料鄭文燦在參選桃園市長10年後，同樣因涉貪遭起訴。