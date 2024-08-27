鄭文燦涉貪求處重刑12年！另涉財產來源不明罪　涉貪事由全曝光

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前桃園市長鄭文燦疑涉貪被收押禁見，桃園地檢署今（27）日公布偵結結果，依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年。檢方認為鄭文燦雖退還500萬，但無法改變其犯罪成立且有犯罪所得之事實。鄭文燦被控在2017年間擔任桃園市長期間，桃園市府辦理「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，農地自辦市地重劃案時，地主認為若以區段徵收配地較少，採自辦重劃配地較多，獲利估計可達35億元，因此涉嫌於2017年8月間拿500萬元行賄鄭文燦，但隔年8月因案未過，鄭文燦遂將錢退還。桃園地檢署今天偵結，依涉犯貪污治罪條例等案起訴鄭文燦等11人，檢方指出，全案分四部分犯罪事實，第一部分，鄭文燦涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪；楊姓、侯姓、廖姓、黃姓嫌犯涉犯貪污治罪條例第11條第4項、第2項非公務員對公務員職務行為交付賄賂罪嫌。謝姓、廖姓、黃姓被告涉犯刑法第336條第2項之業務侵占罪嫌；被告游姓嫌犯涉有刑法第132條第3項之非公務員支付業務持有文書秘密罪嫌，提起公訴。蔡姓律師涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。游姓被告涉嫌非公務員洩漏國防以外秘密罪。桃園地檢署指出，本案動員多名檢察官、檢察事務官及調查團隊辦案，調訊及訊問131人次，執行搜索40處，扣得筆記本、電腦等證物，並在鄭文燦暗櫃內發現2個上鎖保冷提袋藏放新台幣678萬5000元，所涉財產來源不明罪將另行偵辦。桃檢指出，鄭文燦收受賄賂款500萬，雖於近一年後有以等額之款項交與廖姓被告，然其收賄犯行於收受賄賂之當下已然成立，且其後亦有為案關職務行為，是其於近一年後因發覺遭監聽，未免犯行遭辦，始以等額之款項交還，無從回溯改變其犯罪成立且有犯罪所得之事實。