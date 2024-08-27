野球名人房／李雅英家人最擔心的不是工作 而是婚事？

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本周野球名人房首次邀請韓籍「Fubon Angels」女神李雅英到節目聊聊來台灣以及韓國時期職棒應援的故事，在節目中李雅英除了分享她從韓國時期加入啦啦隊到來台灣的心路歷程，還和主持人在節目中PK富邦悍將年度歌曲GoStronger，性感動作讓現場HIGH翻。女神李雅英分享到她曾經因為車禍舊傷而短暫離開應援舞台，這段期間做過不少行業，最後還是回到她最喜歡的應援舞台，家人也從反對轉而支持，她還在節目中表示：「現在不管我做什麼，都相信我會做得很好，家人現在很支持我跳啦啦隊，但有跟我說，希望我快點結婚之類的話」，講完讓主持人好奇現在是否已經有對象了，雅英也在節目中親曝她目前的感情狀況。除了分享雅英在職棒以及來台灣的日常之外，節目中還安排PK環節，讓主持人和李雅英PK富邦悍將年度歌曲GoStronger，不只現場HIGH翻，影片底下留言粉絲們也都暴動，更多精彩的內容請鎖定每周一晚間8點播出的《野球名人房》!