LINE電腦版無法登入！眾人狂奔「網頁版」卻炸鍋：請支援Win7

LINE電腦版近日爆發大量災情，因LINE在8月19日後結束LINE電腦版8.3.0以下版本的服務，也就是說Windows8.1和macOS Catalina 10.15.7以下版本因為LINE無法更新到8.4.0以上，因此無法繼續登入LINE電腦版。昨提供民眾可以使用LINE chrome網頁版登入，但可能網頁版一時湧入太多用戶，讓不少用戶反應被強制登出無法連線，此外網友也怒win 7網也無法使用。
LINE電腦版不再支援Windows8.1和macOS Catalina 10.15.7以下版本，不少用戶在公司的電腦考量到安全性或相容性，作業系統無法升級，也因此無法繼續使用LINE電腦版，山不轉路轉，民眾其實可以透過LINE chrome網頁版登入。
看似暫時解決了登入的問題，不料，從昨（26）天一直到今（27）日，卻被大批網友狂刷1顆星負評，網友哀求「請繼續支援Win7」，不少Win7依舊無法登入，或是登入沒多久就出現「網路發生錯誤無法登入」的訊息。
記者周邊友人還有使用Win7系統，一早都還能順暢的登入使用LINE chrome網頁版，但中午過後連線的狀況就非常不穩定，容易被登出。推測可能是短時間用量過大，超過系統負載。
LINE chrome網頁版使用方式，使用步驟如下：
1 前往chrome線上應用程式商店，搜尋「LINE」或是「直接點擊連結」
2 將LINE「加到chrome」並按下「新增擴充功能」
3 前往chrome擴充功能點LINE即可登入
備註：登入網頁版時需要手機在身邊，因為需要透過手機輸入確認碼
提醒民眾，LINE網頁版和電腦版相同都不提供註冊帳號的功能，使用前要先在智慧手機或iPad註冊LINE帳號。此外，如果手機如果沒辦法用LINE的狀態下也無法登入。目前只有支援chrome，Safari無法登入網頁版。
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看似暫時解決了登入的問題，不料，從昨（26）天一直到今（27）日，卻被大批網友狂刷1顆星負評，網友哀求「請繼續支援Win7」，不少Win7依舊無法登入，或是登入沒多久就出現「網路發生錯誤無法登入」的訊息。
記者周邊友人還有使用Win7系統，一早都還能順暢的登入使用LINE chrome網頁版，但中午過後連線的狀況就非常不穩定，容易被登出。推測可能是短時間用量過大，超過系統負載。
LINE chrome網頁版使用方式，使用步驟如下：
1 前往chrome線上應用程式商店，搜尋「LINE」或是「直接點擊連結」
2 將LINE「加到chrome」並按下「新增擴充功能」
3 前往chrome擴充功能點LINE即可登入
備註：登入網頁版時需要手機在身邊，因為需要透過手機輸入確認碼
提醒民眾，LINE網頁版和電腦版相同都不提供註冊帳號的功能，使用前要先在智慧手機或iPad註冊LINE帳號。此外，如果手機如果沒辦法用LINE的狀態下也無法登入。目前只有支援chrome，Safari無法登入網頁版。