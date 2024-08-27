寵妻舉動惹火人！坤達打遊戲突下線：柯佳嬿叫我　隊友歐弟氣炸

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▲坤達、柯佳嬿結婚7年，小倆口感情甜蜜穩定，不時會在社群平台上放閃。（圖／有聲娛樂提供）

▲歐漢聲聽完比利的狀況後，也分享好友謝坤達的反面例子。（圖／中天提供）

▲坤達在《正港分局》當中飾演一名外送員，且是地下偶像的應援會會長，從型男被打造成油頭宅男，讓不少觀眾超傻眼。（圖／Netflix提供）

男星謝坤達和柯佳嬿結婚7年，小倆口感情甜蜜穩定，不時會在社群平台上放閃，近來謝坤達因演出《正港分局》畫醜妝扮成宅男外送員，柯佳嬿還傻眼問：「（老公）在哪？」近來謝坤達的好友歐弟（歐漢聲）又在節目上分享，謝坤達是打遊戲的楷模，只要老婆柯佳嬿叫他，他就會立刻下線，他們這些隊友卻會氣到不行。比利在節目《小明星大跟班》分享，他因為沉迷線上遊戲，經常忽略另一半：「有時候女友打電話來我沒接，因為不能按暫停，怕連累到隊友，她一開始也都是笑笑的，覺得至少我在家。」沒想到後來比利變本加厲，不僅沒心思和女友約會，連對方健康出狀況也是最後一個才知道：「有天她傳訊息說肚子痛，我在打電動就假裝沒看到，直到早上她才說剛開完刀，我說要去陪她，她說：『不用，有人陪我』，她也因為這樣離開我，後來我才知道陪她的是一個追她很久的男生，我蠻受傷的，因為我被綠。」讓主持人吳宗憲看不下去吐槽：「綠你剛好而已。」而歐漢聲聽完比利的狀況後，也分享好友謝坤達的反面例子，直言對方雖然是好老公，卻惹火他們一群遊戲中的隊友，覺得很傻眼：「打電動的楷模是謝坤達，他跟我們連線玩遊戲的時候，會突然下線，隔天問他怎麼了，他說：『佳嬿叫我過去』就馬上關機，雖然我超氣。」吳宗憲立刻開玩笑表示：「難怪坤達這麼愛錄《玩很大》，暫時的離開是一種解放。」謝坤達最近在 《正港分局》中有精彩表現，扮成宅男外送員謝正達，是地下偶像茂木由美（阿部瑪莉亞 飾演）的粉絲，驚人反差掀起熱議，連柯佳嬿都忍不住問：「（老公）在哪？」謝坤達還上傳一段應援熱舞的影片，在畫面最後謝正達對著《想見你》的海報微笑，然而海報上女主角柯佳嬿的臉卻變成他本人，劇名也被P成《想放手》，呼應Energy的夯曲《放手》，讓柯佳嬿無奈回：「最後的海報有點過分爹斯。」夫妻倆的另類放閃再度讓網友笑翻。