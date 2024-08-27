美國安顧問蘇利文訪北京　拚總統大選前再替「拜習會」鋪路

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美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於週二（27）下午搭機抵達北京，並由中國外交部美大司司長楊濤接機。這是蘇利文上任近4年來首次訪中，也是2016年以來首位到訪中國的白宮國安顧問，此行任務預期能在11月的美國總統大選來臨前緩解中美緊張關係，且替拜登任期結束前最後一次「拜習會」鋪路。白宮國安顧問蘇利文應中共中央政治局委員兼外長王毅邀請，於27至29日訪問北京，蘇利文預期將與王毅等一眾中國高官討論包含中東局勢、俄烏戰爭、台灣、南海局勢與中美貿易等議題，這也是蘇利文在拜登政府任內首次訪問中國。《路透》指出，蘇利文與王毅兩人定期舉行會談，上次兩人的碰面是在今年一月的曼谷。美國官員稱，通常他們會花10至12個小時進行討論，預計這次在北京的會談也會採取同樣的形式，同時也可能替任期只剩最後幾個月的美國總統拜登促成和中國國家主席習近平的會晤。這次雙方會晤備受中美各界關注，此前中國外交部已指出會談期間中方將繼續與美方探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題，同時也提到會特別針對、發展權利以及中國戰略安全等議題表達嚴重關切。美國方面，拜登預期會以直接外交接觸試圖緩解中美之間的緊張局勢，而這種做法可能也會影響到即將到來的美國總統大選，對於接棒參選的民主黨候選人賀錦麗來說，面臨拜登政府在外交方面飽受壓力之際，賀錦麗可能尋求與拜登同樣路線，對於中國態度較為緩和，相較之下，共和黨總統候選人川普面對中國的外交路線可能更為強硬。