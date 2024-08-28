前AKB48偶像峯岸南揭「藝人陪睡清單」　自爆曾被傳睡一晚40萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峯岸南在節目中大方分享自己曾被傳「在陪睡」的謠言，同時也揭祕不少藝人也有類似經歷。（圖／333x_band、a_31chan X）

▲偶像時期的峯岸南曾被拍到與男偶像白濱亞嵐一起外宿過夜，事發後她火速剃頭向粉絲謝罪。即使10年過去，剃頭事件仍是日本民眾說到「峯岸南」會立刻聯想到的畫面。（圖／AKB48）

日本長紅大型女團AKB48的前成員峯岸南，在2021年從偶像畢業後，隔年閃婚YouTuber男友，愛女也於上月誕生。目前作為獨立藝人兼YouTuber的她，繼續出現在大眾的視野中。近日，峯岸南受邀參加綜藝節目，與主持人談到演藝圈「陪睡」的潛規則時，口無遮攔的她甚至大聊「藝人陪睡清單」，更影射自己曾被傳睡一晚要價40萬日圓（約新台幣9萬元），嚇壞現場嘉賓。日本、韓國演藝娛樂及偶像產業發達興盛，不免傳出年輕漂亮的男女偶像需要「陪睡」的行業潛規則。日前，作為前偶像的峯岸南登上一檔由藝人親自論述並驗證、破除流言的人氣綜藝《星期三的DOWNTOWN》時，被主持人濱田雅功問到有沒有遇上不實流言的經歷，峯岸南直接提到自己有「在陪睡」的謠傳。她坦言圈內一直有「國民偶像MM睡一晚的價格是40萬日幣」的謠言，而峯岸南的名字縮寫正好就是MM，勾起在場所有嘉賓的好奇心。對於這個傳聞，峯岸南並沒有明確的否定，只是擺出模稜兩可的態度表示這是一個很妙的故事，另一位嘉賓千原Jr.則打趣笑問：「這樣不會太便宜嗎？」試圖轉移話題，但「陪睡」衝擊的發言一出，也在日本論壇掀起一眾討論，「峯岸南是否陪睡過」、「到底哪個藝人在陪睡」也成為熱議，一方人認為如果她沒有陪過，為何不直接利用這個好機會否定，但更多人則認為，峯岸南敢這麼大方的主動提及，也算是為自己闢謠。峯岸南直到29歲才從偶像的身分退役，成為AKB48中在籍天數第2長的成員，15年的偶像生涯讓她看遍娛樂圈百態。偶像時期的峯岸南「戰績」也相當輝煌，早年曾被拍到與林志玲老公AKIRA師弟白濱亞嵐一起外宿過夜，被抓包後，她直接剃頭謝罪，一剃成名，成為日本偶像剃頭第一人，事發至今已過10年，但仍是日本民眾說到「峯岸南」會立刻聯想到的畫面。