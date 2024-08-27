《原子少年2》直播同步看人數破8千發珍奶慶功！東翰重現舞台掀衣

男團選秀節目《原子少年2》在24日開播，同時間「6大星球」各團皆派出一位少年，參與官方YouTube平台直播，一個半小時的直播時間，最高時吸引逾8千粉絲在線觀看，首次直播就如此成功，少年們超開心，宣布將擇日舉辦粉絲福利回饋活動，在公司門口發珍珠奶茶，寵粉無極限。直播中，克卜勒的東翰重現舞台上掀衣橋段、小行星的陳彥旭則是可愛三連拍。
本次直播由晨之星的伍承慶、小行星的陳彥旭、天狼星的洪暐、風行者的花花、克卜勒的東翰、鑽石星球的陳俊希一同主持，除了與粉絲一起同步觀賞節目舞台，直播期間少年們翻牌粉絲留言、重現首播經典場景。
本次直播吸引許多粉絲抖內，許願少年們才藝表演，擅長創作的伍承慶應粉絲要求，表演了大學時期的自創曲；還有粉絲敲碗東翰重現舞台經典的露腹肌場面，東翰也二話不說直接表演大秀腹肌；陳俊希則現場表演了自己在首播舞台的經典片段，展現優秀的vocal實力；而忙內陳彥旭則應粉絲要求對鏡頭可愛三連拍，讓粉絲截圖停不下來。
直播期間笑聲不斷，氣氛非常歡樂，直播結束前，少年們也趁機宣傳與首播同步啟售的全新周邊，邀請粉絲一同get同款，還立flag表示，下次直播只要破萬的話就要加碼發雞排，邀請粉絲們務必持續鎖定《原子少年2》，一同見證新世代男團誕生之路。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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本次直播吸引許多粉絲抖內，許願少年們才藝表演，擅長創作的伍承慶應粉絲要求，表演了大學時期的自創曲；還有粉絲敲碗東翰重現舞台經典的露腹肌場面，東翰也二話不說直接表演大秀腹肌；陳俊希則現場表演了自己在首播舞台的經典片段，展現優秀的vocal實力；而忙內陳彥旭則應粉絲要求對鏡頭可愛三連拍，讓粉絲截圖停不下來。
直播期間笑聲不斷，氣氛非常歡樂，直播結束前，少年們也趁機宣傳與首播同步啟售的全新周邊，邀請粉絲一同get同款，還立flag表示，下次直播只要破萬的話就要加碼發雞排，邀請粉絲們務必持續鎖定《原子少年2》，一同見證新世代男團誕生之路。
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