駁車馬費規避勞健保　蔡壁如：競選團隊助理、打工仔任務不同

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民眾黨前立委蔡壁如被週刊爆出政治獻金疑似做假帳，資深媒體人黃揚明認為目前不會太傷，若被檢舉沒勞健保就會有事。蔡壁如表示，自己辭掉立委工作後，仍聘有兩三位助理負責文書和聯絡工作，薪水由黨部支付。至於空降到台中後，地方出身的競選總幹事網羅熱心黨工和志工幫忙，這些人並非在固定的時間來，於是以車馬費方式支付。並非為了規避勞健保。黃揚明今（27）日在網路節目《鄉民監察院》中表示，蔡壁如被爆料非黨內互打，而是被人盯上，比較像是政敵、選區潛在對手報復，對蔡壁如來說，帳目不是什麼問題，目前不會太傷，但「觀感好不好是另一回事」，若蔡壁如被檢舉沒有保勞保，那她就會有事。蔡壁如上午受訪時，被問到以「交通費」而非薪水支付，是否惡意規避勞健保？她表示自己去年7月空降到台中後，由於地方還不熟，前民眾黨台中市黨部主委郭達鴻自願競選總幹事，並網羅許多2022年選舉的志工和黨工，從市區來幫忙。蔡壁如強調自己一直有助理，薪水由黨部支付，台中競選經費運用的部份，則由郭達鴻請教經驗豐富、曾幫很多候選人申報政治獻金的會計師。3、4個星期前有人在社群網路惡意帶風向、政論節目討論此事，當時郭達鴻再度向會計師請教，會計師認為一切合法合規。蔡壁如說，這些志工沒被郭達鴻定位為助理，而是類似地方上的打工仔，他們從市區到海線陪她上山下海，甚至到外縣市衝政黨票，交通都要自理，用單據實報實銷很麻煩，且他們都是排班，並非在固定時段出現，因此請教會計師後，以「車馬費」名目處理。至於支付的金額各有不同，係因負責的任務不同，所以由總幹事個別談妥、雙方合意後生效。