蔣萬安邀約成功！「二姐」江蕙將復出　10月大巨蛋國慶晚會獻唱

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台語天后「二姐」江蕙封麥9年，日前台北市長蔣萬安跟高雄市長陳其邁，紛紛接力邀請她復出開唱。台北市政府今（27）日證實，10月5日在大巨蛋舉行的國慶晚會將邀請到江蕙來復出開唱。江蕙先前收到邀請之後，曾透過經紀人陳子鴻回應：「謝謝高雄陳市長熱情邀請，鼓勵我回到故鄉開唱，也謝謝日前台北蔣市長溫情喊話，想再次聽到《家後》，真的非常感動、開心，當然也有些些些….動心，這幾年來，我也經歷許多心情轉折，而寛宏藝術一直從不間斷和我保持聯繫，也鼓勵我去做自己最喜歡做的事。大家心意我都看到了，請給我一些時間，好好審慎思考。再次感謝二位市長對我的厚愛，及歌迷朋友們一路以來，帶給我如此的美好。」北市發言人殷瑋今日證實，台北市政府今年承接國慶慶籌會的任務來籌辦、來協助今年國慶晚會的舉行，今年的10月5日也很榮幸能證實邀請到「二姐」天后江蕙來復出開唱，這也會是大巨蛋第一場非體育賽事形式的相關活動，也會是江蕙復出的第一唱，為了整個國家慶典來復出開唱，台北市政府在這邊要表達誠摯的感謝。