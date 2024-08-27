Telegram創辦人法國被捕！同行神秘「美女助理」失蹤掀議論

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現年39歲的Telegram創辦人兼執行長杜洛夫(Pavel Durov)，於8月24日在巴黎郊外的勒布爾熱機場（Le Bourget airport）遭法國警方逮捕，原因是警方正在對Telegram平台上涉及兒童色情、販毒和詐欺的犯罪行為進行調查。值得注意的是，外媒近日發現，近日與杜洛夫一同前往亞塞拜然的一名神秘美女助理，在杜洛夫被拘捕後突然失去蹤影。綜合外媒報導，目前擁有9億活躍使用者的Telegram，對俄國、烏克蘭及不少前蘇聯國家也有著巨大影響力，然而，Telegram對平台上的言行監管較少，成為私密影像和兒童色情還有詐欺等犯罪行為的避風港，法國新聞媒體週六報導稱，杜洛夫因未就平台上的訊息加以審核和管理，在落地後隨即被捕，更有知情人士表示，法國早已將杜洛夫列為拘捕對象，對他仍入境法國感到意外。杜洛夫此行是由亞塞拜然搭乘私人專機前往法國，而在他抵達法國前，曾出現在亞塞拜然和哈薩克等地，包含紐約郵報以及俄羅斯媒體今日俄羅斯(RT)皆指出，一位與杜洛夫同行的神秘女子，在杜洛夫被捕後失蹤。報導提到，這名女子是瓦維洛娃，在社群平台上主打自己是一名直播網紅兼虛擬貨幣講師，與杜洛夫一樣居住在杜拜，也經常與杜洛夫一同出遊，雖然兩人尚未公開承認他們的關係，但他們經常一起露面表明他們關係密切。瓦維洛娃在被捕前的社群媒體動態顯示，她與杜洛夫在同一地點，包括哈薩克、吉爾吉斯和亞塞拜然。紐約郵報還提到，瓦維洛娃的家人稱，自從杜洛夫被捕後，他們就無法與她聯繫，而瓦維洛娃的社群平台，也自杜洛夫抵達法國後就音訊全無。