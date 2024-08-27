賴清德上任猛打貪！盤點藍綠白3陣營出事大咖　下一個可能是她

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行政院前副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄，今（27）日遭起訴，檢方並求處重刑12年。總統賴清德上任後嚴厲打貪，不分藍綠白政治大咖都紛紛中箭。《NOWnews今日新聞》整理涉貪遭偵辦的藍綠白大咖：陳宗彥任職台南市政府期間，涉嫌關說並接受酒店業者性招待，台南地檢署在2014年以查無不法簽結，但去年又遭立委踢爆，南檢重啟調查，本月15日偵結，認定陳宗彥1年內12次接受酒店業者安排性服務，依收受不正利益貪汙罪起訴，並建請法院從重量刑。林宜瑾疑似詐領助理費，台南地檢署21日搜索她的立委辦公室與台南服務處。鄭文燦被控在2017年間擔任桃園市長期間，桃園市府辦理「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，農地自辦市地重劃案時，地主認為若以區段徵收配地較少，採自辦重劃配地較多，獲利估計可達35億元，因此涉嫌於2017年8月間拿500萬元行賄鄭文燦，但隔年8月因案未過，鄭文燦遂將錢退還。豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，要求新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元，7月17日對楊文科等12人起訴。顏寬恆涉嫌詐領助理費、竊占國土及假買賣案，台中地方法院7月26日判處顏寬恆貪汙罪7年10月、褫奪公權3年；偽造文書6月，可易科，合計8年7月徒刑。廖國棟涉及立委貪污案，一審被判刑8年半。檢方查出，廖國棟另處理請託案時收70萬元賄款，並分給辦公室主任丁復華20萬元，23日依貪污罪起訴廖國棟、丁復華等3人。鄭天財國會辦公室今遭檢方搜索，藍營人士認為，可能與鄭天財辦公室前執行長張騰龍涉嫌牽線收賄有關。周典論涉嫌在2024總統大選，出資500萬元替當時總統參選人郭台銘收集連署書，遭到起訴，屏東地檢署今判處4年有期徒刑、併科罰金500萬元、褫奪公權6年。林姿妙與女兒林羿伶、宜蘭縣政府團隊涉嫌為了免費使用土地做為競選總部，命令官員違法認定該地主免課土地增值稅，且擔任羅東鎮長期間帳戶有可疑金流，涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，2022年8月23日遭起訴，預計10月進行言詞辯論，年底前一審宣判將出爐。高虹安因涉嫌違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪，7月26日遭台北地院判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，並遭內政部停職。