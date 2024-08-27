開學日將近、腹瀉就診人次再攀升！疾管署籲留意「病毒性腸胃炎」

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國中小學將在本週五（8/30）開學，疾管署今（27）日提醒，近期全國腹瀉門急診就診人次呈現上升趨勢，歷年資料顯示，腹瀉群聚場所以學校、餐飲旅宿業為主，呼籲民眾留意飲食、手部衛生，若出現疑似症狀，除了儘速就醫外，也應落實生病在家休息，避免病毒傳播提升疫情風險。疾管署監測資料顯示，8/18到8/24間腹瀉門急診就診累積達12.6萬人次，較前一週12.2萬人次，上升3.27%，近4週呈現上升趨勢，高於2019年到2022年同期，惟低於去年同期。此外，全國近4週共接獲79起腹瀉群聚通報案件，也高於2019年到2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒最多、其次為腸炎弧菌。疾管署表示，諾羅病毒潛伏期約24-48小時，食用受諾羅病毒汙染的食物或飲水、與病人密切接，接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，或病人曾接觸的物體表面)而感染，常造成校園大規模群聚事件。疾管署呼籲，如廁後、進食或準備食物前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製食物調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，食物澈底煮熟再食用，尤其是貝類等水產品，以預防病毒性腸胃炎傳播。此外，受病患污染的器物表面，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭。處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水清理。疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意正確洗手，降低病原傳播的風險。餐飲及團膳業者應落實廚房環境消毒及清潔，工作人員若有疑似感染諾羅病毒，請暫停工作，並在症狀解除至少48小時候才可以上班。