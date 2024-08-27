羽球／周天成驚傳咳血赴醫檢查　能否出征台北羽球公開賽成未知數

台灣羽球一哥周天成上週在超級750系列日本公開賽男單比賽中奪得亞軍，堪稱是今年世界巡迴賽最強鐵人，目前相關的幾項數據皆高居世界第一，但拿到亞軍後因腳底起水泡而選擇退出本週開打的超級500系列南韓公開賽。另外，根據最新消息指出，周天成還咳血痰，目前已赴醫院檢查，至少需要休養一周。
周天成在日本羽球公開賽期間就出現不適，甚至出現呼吸不順、肋骨疼痛等症狀，雖然對外的說法是腳起水泡，但真正原因應該跟肺部組織受損有關。
預計將休養一周的周天成，目前狀況已經舒緩，但近期將避免劇烈運動，能否在台北羽球公開賽亮相，仍是未知數。
超級鐵人周天成 超狂數據登頂世界之最
剛晉升至世界排名第9的周天成堪稱今年超級鐵人，總共打了15佔世界巡迴賽，累積1金2銀，年初時在超級300系列泰國大師賽奪下今年首冠，並收穫超級300系列瑞士公開賽、日本公開賽亞軍，本季共出賽43場累積時數2257分鐘，這幾項「鐵人數據」都是今年世界巡迴賽之最，還有其餘參加的亞錦賽、湯姆斯盃團體賽與巴黎奧運。
周天成生涯已集滿300、500、1000三個等級的冠軍，就只獨缺750等級的金盃，未來將努力拚搏並完成世界巡迴賽的冠軍拼圖，原定本周要轉戰超級500系列南韓公開賽，不過因為腳起了水泡，開打前決定退賽，返回台灣治療和休息，盼能趕上9月3日開打的超級300系列台北公開賽。
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預計將休養一周的周天成，目前狀況已經舒緩，但近期將避免劇烈運動，能否在台北羽球公開賽亮相，仍是未知數。
超級鐵人周天成 超狂數據登頂世界之最
剛晉升至世界排名第9的周天成堪稱今年超級鐵人，總共打了15佔世界巡迴賽，累積1金2銀，年初時在超級300系列泰國大師賽奪下今年首冠，並收穫超級300系列瑞士公開賽、日本公開賽亞軍，本季共出賽43場累積時數2257分鐘，這幾項「鐵人數據」都是今年世界巡迴賽之最，還有其餘參加的亞錦賽、湯姆斯盃團體賽與巴黎奧運。
周天成生涯已集滿300、500、1000三個等級的冠軍，就只獨缺750等級的金盃，未來將努力拚搏並完成世界巡迴賽的冠軍拼圖，原定本周要轉戰超級500系列南韓公開賽，不過因為腳起了水泡，開打前決定退賽，返回台灣治療和休息，盼能趕上9月3日開打的超級300系列台北公開賽。