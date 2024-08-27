羽球／周天成驚傳咳血赴醫檢查　能否出征台北羽球公開賽成未知數

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▲「台灣一哥」周天成將至少休養一周。（圖／美聯社／達志影像）

台灣羽球一哥周天成上週在超級750系列日本公開賽男單比賽中奪得亞軍，堪稱是今年世界巡迴賽最強鐵人，目前相關的幾項數據皆高居世界第一，但拿到亞軍後因腳底起水泡而選擇退出本週開打的超級500系列南韓公開賽。剛晉升至世界排名第9的周天成堪稱今年超級鐵人，總共打了15佔世界巡迴賽，累積1金2銀，年初時在超級300系列泰國大師賽奪下今年首冠，並收穫超級300系列瑞士公開賽、日本公開賽亞軍，本季共出賽43場累積時數2257分鐘，這幾項「鐵人數據」都是今年世界巡迴賽之最，還有其餘參加的亞錦賽、湯姆斯盃團體賽與巴黎奧運。