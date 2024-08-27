怕許光漢餓肚子　粉絲狂問同梯「他有吃飽嗎？」訓管中心也回應了

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▲許光漢新劇《正港分局》熱播中，他本人則在軍中服役，缺席日前的宣傳記者會。（圖／Netflix 提供）

▲許光漢正在軍中服役，經紀公司表示他明年才會回歸。（圖／Netflix 提供）

▲許光漢當兵吸引大批粉絲關注，不少人追問許光漢同梯，關於許光漢的消息。（圖／Threads）

▲替代役訓練及管理中心表示許光漢在成功嶺適應良好，吃不飽消息應屬誤傳。（圖／資料照）

33歲的「國民男友」許光漢低調在8月20日到成功嶺報到，他當兵後，網路上也開始出現許多阿兵哥分享自己遇到許光漢的故事；一名役男就表示，許光漢好像吃不飽，「沒有補到菜，不開心」。消息曝光立刻引起熱議，內政部替代役訓管中心也出面澄清，認為只是誤傳，另外也有網友湧入和許光漢同梯的役男貼文中，留言關心「所以許光漢有吃飽嗎？」許光漢今年上檔的作品包括台日合作電影《青春18×2 通往有你的旅程》、韓劇《無路可走：輪盤賭》、台劇《正港分局》，每部作品討論度都相當高，也讓許光漢紅遍海內外；怎料卻有阿兵哥表示，在軍中看到剃平頭的許光漢入伍，消息曝光讓粉絲一陣錯愕。許光漢經紀公司事後低調證實許光漢當兵消息：「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」至於是否服替代役，經紀公司僅說：「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」避談更多關於許光漢當兵的資訊。不過許光漢越想低調，似乎越藏不住，在年輕人常用的社群平台Threads、Dcard、IG上，陸續出現役男或是役男的家屬分享，在軍中遇到許光漢的故事。有人稱：「許光漢本人很白，但他好像吃不飽，沒有補到菜，不開心」，還有人說自己被許光漢撞到，許光漢當下立刻就道歉，非常客氣。昨日晚間也有阿兵哥在Threads發文感嘆，「以為打開手機會有人關心我在軍中過的怎麼樣，結果10則訊息大概有8則都在問我有沒有看到許光漢…我媽也是其中一個，請正名oooT 為許光漢T」。該名服役的阿兵哥表示自己跟許光漢剛好同梯，串文曝光後立刻又吸引1萬多人按愛心，大家看了也紛紛留言「隔空關懷」許光漢，「所以許光漢有吃飽、睡好嗎？」、「許光漢T的大家過得還好嗎？尤其是許光漢」、「許光漢今天有加到菜嗎」、「許光漢有太操勞嗎？」、「光漢有沒有被欺負」。而日前許光漢沒吃飽的消息傳出後，內政部替代役訓練及管理中心也出面回應，成功嶺餐廳配膳是依個人所需份量供應，如役男有不飽足情形，各中隊皆會開放自行補菜供役男食用，已提醒團膳公司應機動調整役男飲食份量，以確保每位役男膳食質量均足。另外，訓管中心也表示，跟許光漢確認過，他已經適應團體生活，先前吃不飽消息應屬誤傳。至於日前有官兵在中正堂附近徘徊觀望許光漢上課情形部分，替訓管中心指出，為避免干擾中隊作息及上課秩序，已及時通知營區指揮單位約束所轄軍職同仁。