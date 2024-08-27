台糖有機米經410項農藥殘留檢驗合格　3度供應北市中小學營養午餐

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▲台糖有機米健康上桌，第3度供應北市中小學營養午餐。（圖／經濟部）

台糖有機米天然純淨無汙染，品質經過驗證單位嚴格把關，深獲各方肯定，今(113)學年度再次獲選為臺北市中小學營養午餐食材供應業者，開學後北市學童就可以品嚐營養滿分的台糖有機米。台糖會持續栽培健康優質的有機水稻，讓全民都能吃得健康又安心。台糖說明，臺北市自110學年度推動中小學營養午餐有機食材政策，並由臺北農產運銷公司公開評選，台糖有機米再度獲選，這次是台糖第3度成為供應業者之一。台糖表示，台糖有機米生產過程未使用化學農藥及肥料，有利環境生態維護及永續經營，稻穀採收前更經過第三方驗證單位進行410項農藥殘留檢驗，確認合格後才能上市。此外，台糖的專用碾米廠亦取得MOA有機認證、ISO 22000及HACCP等專業認證，嚴格控管烘乾、冷藏、碾製及包裝等各段生產流程，以確保消費者吃到天然的台糖有機米。台糖強調，台糖有機米每批稻穀皆送驗證單位檢驗，並通過農藥殘留檢驗合格，每年產量約400噸，歡迎民眾至台糖蜜鄰超市、台糖健康易購網或全聯超市選購，品嚐營養美味的台糖有機米。