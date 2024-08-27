BMI破50膝蓋都會痛　胖超過10年風險高！醫勸手術根除病態性肥胖

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▲台灣對病態性肥胖的標準是BMI≥ 37.5，或BMI≥32.5且因肥胖造成的合併症超過1種。（圖／Pixabay）

一名年約30歲男性因過度肥胖，不但晚上睡不好，室友也常被他的呼聲吵醒，最近還不時覺得膝蓋疼痛，決定就醫改善，而醫師初步評估時已發現他的BMI 超過50，屬於超級肥胖，按照一般減重方式恐難奏效，於是先進行減重手術，隨後再來調整飲食、作息並追蹤，目前體重穩定下降，各種症狀也明顯減輕。收治病例的國泰醫院一般外科主治醫師李君豪說，患者的問題已持續一段時間，而且愈來愈嚴重，加上病人自陳之前已服用診所開立的減重藥物，並調整飲食，但效果不彰，同時膝蓋疼痛的症狀日益惡化，於是經與患者討論後決定手術治療，術後體重快速減輕，飲食也適應，最近體重持續往下掉。根據世界肥胖調查，2020年全球人口38%過重，肥胖有14%，而青少年肥胖比例高達8~10%，數字非常驚人，而台灣在2017~2020年調查顯示，過重及肥胖的人口也達到50.3%，對於公共衛生是極大挑戰。針對病態性肥胖，李君豪說，美國定義為BMI≥40或≥35且因肥胖造成的合併症超過1種，台灣標準則是BMI≥ 37.5或≥32.5且因肥胖造成的合併症超過1種，而上述門診病人的超級肥胖則是BMI≥50，造成的合併症更加嚴重。李君豪表示，肥胖會使心血管疾病及高血壓風險上升，也會耗損膝關節，而腸胃道因腹壓過大恐造成胃食道逆流，且罹患癌症的風險也會增加，這些問題雖不會立即反映在年輕族群身上，但過了10~20年後，傷害會一個個浮現，形成難以挽回的症狀。對於病態性肥胖，李君豪認為，一般治療可能緩不濟急，必須進行減重手術，其中縮胃手術及繞道手術為2大核心，目前較常見手術包括袖狀胃切除(sleeve gastrectomy)、胃繞道手術(Roux-en-Y gastric bypass)，及目前最熱門的單一吻合胃繞道手術(One anastomosis gastric bypass)。李君豪指出，對於合併血糖嚴重控制不良，或袖狀胃切除後復胖的病人，須考慮合併繞道手術，雖會帶來較多的合併症風險，不過近年技術、器械持續進步，以微創方式進行手術，傷口小且恢復快。此外，李君豪說，一般減重手術的成效，在某些報告的2年追蹤可降低7成以上，10年追蹤可保持在降低6成左右，復胖率則為3.3%至12.5%不等，實際體重下降速度因人而異，但提醒肥胖治療不宜久拖，以免對健康造成更大損害。