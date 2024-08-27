中信金採非合意併新光金！台新金總座5大聲明　相信金管會不會准

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台新金、新光金的「新新併」殺出程咬金，中信金將以每股14.55元公開收購新光金股票至51%，不過，台新金總經理林維俊今（27）日在法說會上提出5大聲明，並向金管會喊話，應支持合意併購為優先，第三方不宜在已有合意併購之下，發動敵意併購，才能立下規則，讓大家有所遵循。林維俊表示，台新金與新光金是合意併購，雙方經過很多評估，包括財務、精算、會計、人力資源顧問，經過相當多專家評估後，經董事會決議這些程序後，這應該受到優先尊重，若金管會容忍最後階段突然又有敵意併購干擾，甚至導致合意併購破局，未來台灣可能就完全沒有合意併購空間，以後市場只有敵意併購一途，有違金管會一再宣示合併併購優先的初衷。林維俊說，金管會開放敵意併購的規範原意並不是在要逼退合意併購，如果予以濫用會導致監理失序的風險，對整個金融整併也是沒有好處，因為過去20多年來有一次金改、二次金改，這些爭議，導致金融併購活動不振，金融業經營規模及國際化的能力受限，因此，金管會才會在2018年將金控啟動敵意併購收購門檻從51%降至10%，當時的金管會主委也表示，還是以鼓勵合意併購為優先，當時的立法背景雖然是鼓勵金控整併，但用意絕對不是用敵意併購去驅趕壓制正常的合意併購。林維俊強調，敵意併購不僅可以隨便任意的加價，來提高合意併購雙方併購成本，而且第一次他的收購只要10%就可以達到阻撓的目的，這個對合意併購的雙方遵循著開大門走大路，所付出的努力跟結果，這個程序正義有待商榷的。他還表示，金管會如果容許合意併購跟敵意併購並行的話，就算台新金與新光金合意併購最終成功，但因為敵意併購方已透過公開收購取得標的公司部分的股份，到時候再轉換成合併後的新公司的股份時，這時是不是又可以來干擾新成立合併公司決策，啟動第二波敵意併購，不僅是耗損金融業，這亂象也會造成金管會監理困擾。此外，林維俊說，整併首重市場穩定及公共利隘，大股東適格性要有更高標準，中信金以往的前幾宗併購，不僅有數起爭議涉訴訟，不但負責人及親信都有涉及，還有未結案件，因此，大股東適格性必須被金管會充份考量。