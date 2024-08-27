2024鬼門關時間、供品準備！「10禁忌」招厄運纏身：普渡品要吃完

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▲鬼門關恰好適逢地藏王菩薩佛辰日（生日），不少民眾除了送行鬼魂離開外，也會準備素果祭拜地藏王菩薩，圖為關渡宮功德堂內主祀地藏王菩薩。（圖／《NOWnews資料照》）

今（2024）年鬼門關時間為國曆9月2日，命理專家小孟老師也提醒當天有10禁忌要特別注意，以免衰運纏身，導致整年事事不順，且鬼門關恰好適逢地藏王菩薩佛辰日（生日），不少民眾除了送行鬼魂離開外，也會準備素果祭拜地藏王菩薩，鬼門關準備供品方面與中元普渡大不同，比起豐盛的三牲四果，會準備罐頭、餅乾，以及白米、油、鹽巴等，讓好兄弟可以帶回陰間，象徵在明年農曆七月前都不愁吃穿。好兄弟準備罐頭、泡麵、餅乾、白米、油、鹽巴，方便攜帶不會腐敗的供品為主。普渡公另開一桌，擺放3樣或5樣當季水果。地藏王菩薩，另外準備一桌素果，或者於自家神明龕、地藏王菩薩廟拜拜。下午1點至5點為佳，建議在日落前結束拜普渡公的金紙可準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金；燒給好兄弟的紙錢可準備刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶。1、磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。2、普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易吸引好兄弟回頭來找你。3、不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。4、不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。5、玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟恐不回去，附身到娃娃裡。6、晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。7、不要說再見：鬼門關當天避免跟親朋好友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。8、不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。9、不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。10、鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結界幫助你生產成功。