桃園「1元台糖冰棒」結帳變10元　台糖：慎選銷售管道別上當

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▲台糖請消費者在炎炎夏日購買冰品、清涼一下的同時，慎選來源、仔細辨識，以保障自身權益。（圖／台糖提供）

「台糖好大冰棒 每枝1元！」桃園龜山區中和南路市場某攤商掛上醒目招牌標榜自己是便宜又正港的台糖冰品，結果民眾結帳時卻變成1支10元。台糖公司今（27）日澄清，糖廠冰品僅由自有通路及營業據點販售，提醒消費者購買時認清產品正確包裝，以防被騙。台糖說明，近期接獲桃園市政府通知，有消費者陳情桃園市龜山區中和南路市場某攤商招牌標榜「台糖好大冰棒 每枝1元」，但購買結帳時卻變成1支10元。台糖表示，台糖糖廠冰品僅由自有通路及營業據點販售，並無委託或合作銷售，亦無授權「台糖好大冰棒」作為名稱標示。該攤商招牌雖標示「台糖」，但實則與台糖公司無關，且該廣告具誤導性，使消費者容易誤以為其販售冰品是由台糖公司產製而購買。台糖強調，台糖各糖廠冰品由各糖廠所屬職工福利分會負責產製，冰品包裝雖有不同，但銷售通路僅限於糖廠冰店、福利社及台糖蜜鄰等據點， 並無透過委託或合作銷售模式，請消費者在炎炎夏日購買冰品、清涼一下的同時，慎選來源、仔細辨識，以保障自身權益。台糖提醒，現今市場行銷方式多元且花俏，容易造成不少消費糾紛，籲請消費者提高警覺，認清商品標示，若有疑慮可向台糖公司消費者信箱(tsc01@taisugar.com.tw)或0800-026-168專線洽詢，亦可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢。