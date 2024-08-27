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《黑神話：悟空》爆紅　童子賢：若促顯卡需求將可能產生堆疊效果

記者鄭妤安／台北報導

▲中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》掀起電子遊戲界狂潮，和碩董事長童子賢今（27）日對此發表看法。（圖／記者許家禎攝，2024.5.16）
▲中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》掀起電子遊戲界狂潮，和碩董事長童子賢今（27）日對此發表看法。（圖／記者許家禎攝，2024.5.16）
中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》掀起電子遊戲界狂潮，和碩董事長童子賢今（27）日表示，自己不清楚此款遊戲在硬體上有何特殊需求，不過，他認為，新遊戲有新顯卡的需求，可能會帶動更多硬體設備加裝，進一步將產生堆疊效果，有助於帶動科技產業落實到消費者端。

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《黑神話：悟空》20日上市，短短3天，全球狂銷超過1000萬套，陸續打破遊戲產業各項紀錄提振遊戲產業，也帶動許多週邊商機興起。此款遊戲畫面效果出色，均為4K畫質，且使用大量追光技術，以及3D環景操作模式，加上遊戲設計精密，對硬體要求特別嚴苛，順勢引爆記憶體、顯示卡需求激增。

童子賢今日出席「2024台灣創投年會」，媒體詢問《黑神話：悟空》是否帶動PC或顯卡銷售？他回應不管是電影、戲劇，抑或是電玩遊戲，都是讓消費者體驗聲光動畫與故事情節，並進一步帶動硬體的消費，他表示，自己不是電玩重度玩家，目前為止也不清楚此款遊戲在硬體上的需求。

聽聞媒體表示「當中有使用到輝達的顯卡」，童子賢接著發表看法，AI的風潮將進入遊戲領域，未來幾年會有很多有AI概念的創新遊戲出現。遊戲中的顯卡需求可能也會帶動硬體加裝，進一步將產生堆疊效果，一旦顯卡普及，會有更多遊戲開發者利用硬體優勢，開發一些有趣且光影效果遠優於過往的遊戲，有助於帶動科技產業落實到消費者端。

此外，蘋果秋季發表會將於台灣時間9月10日登場，屆時iPhone 16新機將亮相，蘋果AI功能也將於不久後正式釋出，外界好奇蘋果加入AI賽局，能否增加此次iPhone 16的拉貨力道？對此，童子賢表示，與品牌廠商、品牌客戶相互配合，故不直接評論個別廠商或產品是該遵守的職業道德。

不過，他提到，AI的運用將落實到邊緣運算，也就是智慧型手機、桌上型電腦、或筆電，都會在2024到2025年間，快速加裝NPU，而NPU的使用會讓AI的效率大幅提升。

針對科技業的景氣狀況，童子賢表示，科技業都有春耕、夏耘、秋收、冬產的慣例，在經歷上半年的努力後，如今已來到秋天收割的季節，品牌廠商的新產品發表會也多在秋天，通常這些產品發表時，也會帶動一波消費潮，每年下半年與上半年營收比約為55比45，尤其是8、9月的秋冬季節，比重更高，從這個角度觀察，他看好未來半年產業會有一波熱潮。

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