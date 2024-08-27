暑假旅遊恐惹「登革熱、屈公病」上身　境外移入病例創5年來新高

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有不少民眾抓準暑假尾巴出國旅遊，但疾管署今（27）日表示，上週新增6例登革熱境外移入病例，感染國家分別是泰國3例、印尼2例、越南1例，感染地以東南亞國家為主，並提醒民眾出國應留意防蚊措施，返國後出現疑似症狀，請儘速就醫。此外，上週新增3例屈公病境外移入病例，感染國家均為印度。疾管署表示，8/20到8/26雖無新增登革熱本土病例，但新增6例登革熱境外移入病例，感染國家分別是泰國3例、印尼2例、越南1例。另截至今年8/26為止，累計183例境外移入病例，其中近1個月共計26例中，就有11例來自泰國，佔4成為首，感染地以東南亞國家（88%）為主。疾管署指出，鄰近東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中，印尼、柬埔寨、寮國及越南疫情上升，泰國疫情處上下波動。另美洲疫情持續，今年迄今累計報告超過1100萬例，以南美洲巴西近941萬例報告數為多。除了登革熱外，疾管署表示，8/19到8/23新增3例屈公病境外移入病例，感染國家均為印度，其中2例為前往旅遊同行者。今年累計9例境外移入，感染國家分別是印度4例、菲律賓3例、印尼及馬來西亞各1例，病例數高於2020年以來同期。鄰近國家泰國及馬來西亞持續有屈公病疫情報告，整體疫情低於去年同期，以印度中部馬哈拉施特拉邦及卡納塔克邦較為嚴峻；美洲地區則是以南美洲巴西37萬例最多。疾管署強調，目前國內登革熱、屈公病疫情以境外移入病例為主，尤其是印尼、泰國、印度、馬爾地夫等東南亞、南亞國家為多。但因登革熱潛伏期3到14天，國人在國外遭受感染後可能回國才發病，若受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後，將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生風險，因此民眾前往有登革熱、屈公病等蚊媒傳播疾病流行國家時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含有敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。疾管署表示，若回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應主動告知機場檢疫人員，並儘速就醫及落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。