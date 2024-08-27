教練突如其來告白逼哭「柔道男神」！楊勇緯情緒湧出、新身分曝光

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▲教練劉文等承諾會一直陪伴楊勇緯。（圖／記者廖聿偉攝）

▲楊勇緯無緣站上巴黎奧運頒獎台，賽後神情落寞。（圖／中華奧會提供）

在巴黎奧運鎩羽而歸的「柔道男神」楊勇緯，經過數週的調適，今(27)日出席運動品牌UNDER ARMOUR記者會，楊勇緯在2021東京奧運摘銀，一戰成名，之後又在2023杭州亞運摘金，同時又是中華隊在亞運隊史第100金，風光一時。未料巴黎奧運挾著頭號種子的威名出征，卻踢到鐵板，無緣頒獎台，也讓他情緒低落，當下並未受訪就離開場館。教練劉文等知道愛徒承受沉重的壓力，奧運期間都呼籲媒體給楊勇緯更多沉澱心情的空間。楊勇緯說，「其實教練很多話都很有感觸，但很少再當面跟我講，一時之間情緒就滿出來了。」談到下一步的目標，楊勇緯將擔任台體大柔道隊教練，同時也會繼續延續選手生涯。但被問到是否再拚亞、奧運？楊勇緯回應非常保守，「一步一步往前走，暫時沒有想那麼遠。」但他也說，「奧運奪金是每一個選手的夢想。」