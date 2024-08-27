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2年前就提過公開收購新光金　台新金總座曝當時被金管會拒絕

記者顏真真／台北報導

▲台新金控總經理林維俊今（27）日在法說會上透露，2年前就曾想非合意併購新光金，但被金管會拒絕。（圖／記者顏真真攝）
▲台新金控總經理林維俊今（27）日在法說會上透露，2年前就曾想非合意併購新光金，但被金管會拒絕。（圖／記者顏真真攝）
台新金控、新光金控董事會決議用換股方式，推動「新新併」，但卻殺出程咬金，中信金採公開收購、即「非合意」併購新光金。台新金總經理林維俊今（27）日在法說會上透露，2022年11月台新金就曾向金管會報告，想敵意併購新光金，架構跟中信金現在提出的一模一樣，只是數字不同，但當時金管會希望全部用現金，因此，2年前台新金就被金管會拒絕，若金管會採取同樣監理標準，現在金管會應該不會通過中信金公開收購新光金案。

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林維俊表示，他相信金管會不會核准中信金公開收購新光金，主要是2022年新光金董事長還是許澎時，台新金就想洽談合意併購新光金，當時沒有獲新光金正面回覆。

他說，2022年11月台新金提出公開收購新光金方案，並跟金管會報告及溝通，當初提的敵意併購架構，跟中信金現在提的一模一樣，只是數字不同，但當初金管會對此有質疑用股票的話，股價會有波動，希望用百分之百現金，不要部分現金及部分股票。

林維俊強調，2年前台新金也試過中信金現在敵意併購這架構，一模一樣，只是價格不同，但2年前被金管會拒絕，若金管會採取同樣監理標準，應該不會通過中信金公開收購新光金股票案。

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