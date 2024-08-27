TVBS民調：2024大選若重來！賴清德獲49%居冠　柯文哲少掉百萬票

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，又被爆料用自己名字購買北市商辦，還有台北市長任內的京華城三大案，議會也正調查中。《TVBS民調中心》今（27）日公布最新民調，2024年大選如果重新投票會選誰？結果顯示，總統賴清德獲得支持度49%居冠，第二則是新北市長侯友宜的33%，柯文哲只剩18%少了8個百分點，等於流失118萬票。
根據民調，在有表態的民眾中，49%表示會投給賴清德，33%會投給侯友宜，18%則表示會投給柯文哲。相較於總統大選實際得票率，支持賴清德的比例增加9個百分點（40%：49%），侯友宜支持度則維持不變，而柯文哲則從26%降低到18%，相當於較今年大選的369萬得票數，減少約118萬票。
交叉分析顯示，越年輕的選民，對柯文哲的支持度越高，20至29歲年輕族群有42%會支持柯文哲，但低於賴清德的48%；50歲以上對柯文哲支持度在一成以下。中立選民有50%表示會支持賴清德，34%支持侯友宜，只有16%支持柯文哲。顯示柯文哲政治獻金與帳務風波，已衝擊柯文哲形象及聲望。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center
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交叉分析顯示，越年輕的選民，對柯文哲的支持度越高，20至29歲年輕族群有42%會支持柯文哲，但低於賴清德的48%；50歲以上對柯文哲支持度在一成以下。中立選民有50%表示會支持賴清德，34%支持侯友宜，只有16%支持柯文哲。顯示柯文哲政治獻金與帳務風波，已衝擊柯文哲形象及聲望。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center
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