執政100天！曝總統旁視角　潘孟安喊：我們沒有分裂的本錢

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今（27）日是賴清德政府就職100日，總統府秘書長潘孟安在臉書細數百日政績，並以總統身邊的視角說明，他能很自信地說，這些施政藍圖已不只是口號，而是用具體行動一一落實。潘強調，面對威權主義的擴張，「我們沒有分裂的本錢；但捍衛自由民主憲政，也是我們全體共同的原則」，不止是100天，未來的每一天，他都會保持初心，為台灣而奮鬥。潘孟安在臉書指出，今年5月20日，是他就任總統府秘書長的第一天，更是他承擔新的責任、與接受更強挑戰的開始，這100天來，他每一天都全力以赴，除了陪同總統賴清德接見許多國際訪賓、國內外的友人外，也與總統一起參與了多場會議，和他共同實踐民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的施政藍圖。潘孟安提到，在就職滿月時，賴清德公布信賴新政，將成立三個委員會，希望能以全球的視野、抓住世界的趨勢，讓台灣及早因應長期的課題；同時，也關注民主社會的防衛韌性，要與世界民主盟友並肩同行。潘孟安強調，在就職100天，以總統身邊的視角，他可以很自信地說，這些施政藍圖已不只是口號，而是用具體行動一一落實；不僅國家氣候變遷對策委員會、以及健康台灣推動委員會都完成了第一次會議，也舉辦了總統府音樂會、巴黎文化奧運、奧運英雄派對等活動，展現台灣的多元文化、兼容並進的藝文發展。​潘孟安表示，如同賴清德所言，台灣是世界民主供應鏈的一員，更是全球最蓬勃發展的民主國家之一，「我們將持續向世界展現民主自由的價值，並在正確的道路上穩健前行」。潘孟安提到，多元、自由、民主，是台灣引以為傲的生活方式，因為多元，台灣社會有不同的聲音；因為自由，台灣人民都有表達不同意見的權利，「而我想這就是我們民主的根基」。潘孟安進一步說，即使有不同觀點，「我們可以持續討論、持續對話，不會刻意撕裂、製造對立，因為我們都在一艘船上，面對威權主義的擴張，我們沒有分裂的本錢；但捍衛自由民主憲政，也是我們全體共同的原則」。潘孟安強調，不止是100天，未來的每一天，他都會保持初心，為台灣而奮鬥，為民主自由而努力，守護大家習慣的日常，也要繼續幫助總統，創造國家的繁榮未來。