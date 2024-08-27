懷孕爆腎炎產後洗腎！父捐腎助女重生　名醫勸換腎人惜福

我是廣告 請繼續往下閱讀

29歲的小君(化名)懷孕期間發生嚴重的腎絲球腎炎，腎功能完全喪失，產後開始洗腎，所幸與父親配對成功，得以進行腎臟移植，至今超過20年，當年的孩子已進入大學，她本人目前也僅有輕微的高血壓；醫師說，台灣換腎10存活率是洗腎的3倍以上，但若有機會換腎，仍須加強心血管照護，才能降低原本腎臟病帶來的心血管風險。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯說，腎臟移植是末期腎病患者最佳治療方式，尤其愈年輕的病人，接受移植、長期存活的好處也愈大。台灣移植醫學學會秘書長李志元則說，台大醫院換腎病人的10年存活率高達87%以上，而根據健保署公布的統計，國內腎臟移植10年存活率平均約79%，高於洗腎患者的22.9%，相差超過3倍，這要歸功於台灣移植手術有跨領域、跨科別的完整照護。不過，根據最新腎病年報，國內需要進行血液透析者高達8.8萬人，但可移植比率在2020年僅4.5%，代表每百名移植等待的患者，僅5人左右可進行腎臟移植 ，顯示台灣在器官捐贈的推廣上仍有努力空間，而獲贈者更應珍惜自己的福氣，加倍注意心血管健康。吳麥斯表示，在腎臟移植後，原先因為腎病變影響而造成的心血管疾病，仍然是移植患者的殺手，為改善移植病人的心血管疾病發生率，避免心血管風險因子是必要的治療策略。此外，李志元說，移植後長期存活的患者隨著生命延長，糖尿病的發生趨勢也比同齡來得高，該如何通盤考量心血管疾病整體照護方式，是臨床醫師下一個課題。台灣腎臟醫學會腎臟移植推展委員會主委陳呈旭說，末期腎病會造成體內的鈣磷代謝異常，並導致血管鈣化，而腎功能衰竭又會形成水分滯留，加重心臟負擔，因此移植後腎功能雖獲改善，但曾受末期腎臟病影響的心血管疾病風險仍未解除，更應加強自身健康管理，並定期進行心臟檢查，才能控制原有腎臟病衍生的心血管風險。