周天成訓練過度充氣「硬把肺撐大」咳出血痰！蘇一峰：一般人也會

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▲34歲的周天成過去曾罹患大腸癌，抗癌成功後重返球場，不僅在巴黎奧運帶給國人感動，日本公開賽更拿下亞軍佳績。（圖／記者朱永強攝）

台灣羽球一哥周天成日前剛結束日本公開賽並拿下亞軍，世界排名也躍居第9，今年34歲的他過去曾罹患大腸癌，抗癌成功後重返球場，但今（27）日卻傳出「咳出血痰」赴院檢查，確認為左肺泡及周圍軟組織受損，是否參與9月台北公開賽成未知數。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，，也可能會有「咳出血」的情況。日本公開賽結束後，周天成剛宣布退出本週開打的超級500系列南韓公開賽，就傳出咳血痰的消息，據《中央社》報導，周天成在日本羽球公開賽4強賽熱身時，使用「呼吸阻力訓練器」熱身，但疑似因時間較趕，呼吸太過急促導，在球場時就有「左肋骨疼痛」情況，蘇一峰指出，呼吸阻力訓練除了熱身外，還可以有效訓練肺活量，不過有些呼吸阻力訓練器，會提高呼吸的空氣阻力來增加心肺耐力，但提高阻力的同時，也會提高肺泡的氣壓，壓力一瞬間太大就可能會造成肺泡組織的撕裂，，後續再進行激烈運動，血液循環旺盛的情況下，就會有咳血的症狀，「併發症小的是出血，大的就是氣胸。」蘇一峰說明，咳血在臨床上屬於急症，送醫後會立刻照X光、做通盤檢查，除了不能再做激烈運動外，也需要一定時間的休養。至於周天成過去罹患的大腸癌是否對身體其他部位造成影響，蘇一峰則表示，抗癌成功後通常影響就不會太大，推估兩者應該沒有相互關聯。視角轉到一般民眾身上，蘇一峰提及，咳血一般出現的時機是「用力咳嗽時」，病理上是肺炎、肺部組織問題或肺癌導致，少提醒民眾，再進行任何激烈運動時，若有胸悶、胸痛的情形，就應立刻停止，倘若出現咳血，則要立即就醫觀察。