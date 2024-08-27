一粒人氣下滑？被形容「堪比煙火」　鄉民點出關鍵：話題性被輾壓

蔡詩萍女兒身材太好！隔8個月更新IG正到發光　神似安潔莉娜裘莉

記者楊穎軒／綜合報導

▲蔡詩萍（右一）、林書煒（左一）的女兒蔡中泠相隔半年更新IG，近照被說像安潔莉娜裘莉。（圖／林書煒臉書）
▲蔡詩萍（右一）、林書煒（左一）的女兒蔡中泠相隔半年更新IG，近照被說像安潔莉娜裘莉。（圖／林書煒臉書）
「最正星二代」蔡中泠為北市文化局長蔡詩萍和前主播林書煒的獨生女，47歲得女的蔡詩萍，曾稱獨生女蔡中泠是他「半世紀的等待」，只要提到愛女言談間盡是寵愛。蔡中泠近日久違更新IG，分享出國度假的照片，穿貼身中空裝的她，前凸後翹的曲線畢露，被形容有安潔莉娜裘莉在電影《古墓奇兵》中的味道。

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蔡中泠日前發布今年第一篇IG貼文，內容為前往南韓濟州島旅遊的留影，她一頭烏黑長髮落肩，疑似比基尼外頭罩上一件灰色小可愛，放送肩頸、鎖骨和手臂線條，還露出一截小蠻腰，下半身搭配抓破牛仔熱褲，白皙蜜大腿若隱若現，青春洋溢之外也不失性感。

貼文發布後，好友及粉絲輪番大呼：「噢買尬」、「Cute girl」、「愛泠泠」、「第二張也太可愛了吧」、「活靈活現美少女！」還有人說她的造型和身材，神似好萊塢尤物安潔莉娜裘莉在代表作《古墓奇兵》的感覺。

▲蔡中泠在濟州島留下美麗倩影。（圖／蔡中泠IG）
▲蔡中泠在濟州島留下美麗倩影，玲瓏有致的身材藏不住。（圖／蔡中泠IG）
東京早稻田大學高材生　書法作品被蔡康永盛讚

19歲蔡中泠承襲雙親優良基因，擁有169公分高䠷身形，精緻臉蛋，目前就讀日本早稻田大學一年級，寫得一手好書法的她，散發才藝美少女氣息，墨寶曾經被屏科大教授顏嘉宏、作家蔡康永點名盛讚，以才貌雙全形容一點也不為過。

▲蔡中泠（中）月初回台和蔡詩萍、林書煒團聚。（圖／翻攝自林書煒臉書）
▲蔡中泠（中）今年過年回台和蔡詩萍（左一）、林書煒團聚。（圖／林書煒臉書）

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