江蕙復出開唱！9年前封麥演唱會癱瘓系統　黃牛四竄成二姐事變

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▲江蕙封麥9年，突然宣布雙十國慶獻唱，引爆歌迷熱議。（圖／喜歡音樂）

▲江蕙發布聲明稿，宣布將於10月10日國慶日復唱。（圖／寬宏）

「金曲歌后」江蕙封麥9年，今（27）日突然宣布重磅喜訊，將於雙十國慶典禮上開麥復唱。回顧江蕙當年「封麥演唱會」盛況，從原定16場加開到25場，最高紀錄35萬人同時上線搶票，導致售票系統癱瘓，黃牛趁勢哄抬票價，演變成社會事件、俗稱「二姐事變」。歌壇天后「二姊」江蕙的演藝事業始於1980年代，長期受到暈眩症所苦的她，2015年1月2日在記者會上突然宣布，將舉辦16場名為「祝福」的告別演唱會，自此引退樂壇，震驚台灣樂迷及娛樂圈。她當年的封麥演唱會開賣就造成歌迷瘋搶，最高紀錄有35萬人同時上線搶票，導致售票系統當機，許多歌迷徹夜排隊仍一票難求，黃牛也趁勢哄抬票價，民怨四起引爆爭議，開演前便躍上社會版面，俗稱「二姐事變」。江蕙心疼歌迷徹夜排隊買不到票，還自掏腰包購買千份早餐到售票現場給歌迷。事後，江蕙與團隊討論，決定再加開9場，總共25場演唱會。邀來團體「浩角翔起」、林俊傑、周杰倫、蔡依林、張學友、王力宏及張惠妹等21名嘉賓，共同為歌唱生涯劃下句點。