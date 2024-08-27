O型腿惡化左膝爆痛！她長短腳一拐一拐　接受這手術自在行走　　

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▲透過3D列印電腦系統運算後模擬成像，可精準計算出手術下刀角度及位置。（圖／台北慈濟醫院提供）

57歲的陳女士天生有O型腿，年輕時不影響生活，幾年前開始覺得左膝疼痛，雖接受打針、藥物治療，症狀仍持續加劇，而且出現長短腳，走路也開始跛行，到大醫院檢查，發現她的左膝關節內翻達15度，膝軟骨嚴重發炎，於是接受3D列印客製化脛骨截骨矯正手術，術後觀察1天即出院，2個月後便無須支架護膝、柺杖輔具行走。台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗說，一般而言，當雙腿直立放鬆且雙腳併攏時，若髖關節、膝關節及踝關節3處關節中心點連接呈一直線時，則為標準腿型；若3處連接為折線且雙腿呈現O型外觀，則為膝蓋內翻，也就是O型腿。洪碩穗表示，膝關節若向內彎曲，站立時內側受力較大，膝軟骨承重不平均，長期磨損後，會造成關節退化發炎，不僅影響外觀，還會影響生活品質。針對治療，洪碩穗說，O型腿可透過X光診斷，從髖關節到腳踝處完整掃描可確認彎曲角度，通常度數超過5度，便有可能提早退化，而傳統觀念是等到關節磨損嚴重後，再考量接受人工關節置換，但因人工膝關節平均使用年限約10至15年，若年輕時便置換，未來可能再置換，因此會建議年輕病人進行脛骨截骨矯正手術。洪碩穗指出，脛骨是小腿主要骨頭，此術式是在脛骨上端內側靠近膝關節處，向外上斜切出一道切線，並撐開此切口至預期角度，再打上鋼板固定，使彎曲角度恢復正常。對於傳統的脛骨截骨矯正手術，洪碩穗說，無論是下刀位置、脛骨斜切角度或撐開厚度等，醫師必須仰賴憑自己的經驗及技術，於術中目測並頻繁比對X光片進行判斷，手術結果也常不如預期，但如今有3D列印客製化導板，是患者一大福音。洪碩穗表示，相較於傳統方式，利用電腦斷層影像重組出病人的脛骨立體結構，並用程式模擬脛骨斜切角度及撐開厚度，進而設計出病人專屬的截骨導板，並列印成實體，而手術時，醫師再將此導板固定在脛骨表面輔助執行截骨，可精準完成矯正手術，且縮短手術時間。此外，洪碩穗說，脛骨截骨矯正手術可減輕膝關節內側軟骨的磨損速度，並延緩膝關節退化平均約10年的時間，不過民眾平常便應注意膝蓋保養，勿造成膝蓋過度負重，且須留意體重控制，並加強肌力訓練，若有疼痛症狀，則務必就醫，避免膝蓋持續退化。