洋投艾士特合約被韓職買斷！中信兄弟正式註銷　由象魔力重返一軍

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▲艾士特合約被韓職買斷離隊，中信兄弟註冊象魔力上一軍。（圖／中信兄弟提供）

艾士特再見！中信兄弟球團今(27)日正式宣佈，與洋將艾士特(Eric Stout)達成合約買斷協議，依照聯盟規章，確定註銷艾士特本季出賽資格，進而註冊洋投象魔力(Shawn Morimando)。艾士特也將轉往其他國家聯賽發展，中信兄弟球團也祝福艾士特一路順遂。今年球季艾士特表現更上層樓，累計出賽20場中，19次的先發以及1次的後援，113又2/3局的投球，繳出10勝5敗，送出109次三振，防禦率2.77以及1.16的WHIP值。更突顯出艾士特在聯盟的「宰制能力」，而優於去年的好表現，也獲得國外多支球隊的關注，在今天與球團溝通後，確定買斷現有合約，選擇轉往更好的機會發展。針對艾士特的離隊，中信兄弟領隊劉志威表示，艾士特是一名非常有壓制能力的先發投手，在合約上也附有逃脫條款在，而這個狀況我們也提前有所準備。劉志威說：「保持著挑戰的心態是非常不容易，球團尊重艾士特的選擇與考量，祝福艾士特未來一路順遂。」