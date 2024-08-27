怕骨科開刀太痛　她換膝關節「這招」止痛！醫點名2種手術最適用

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75歲高奶奶膝關節不舒服，準備到大醫院置換膝關節，但她過去接受骨科手術，感覺非常痛，因此這次相當害怕，經與醫師討論後，決定進行「超音波導引神經阻斷術」，術後活動自如也不痛，後續復健也順利進行。台大 醫院新竹分院麻醉部吳峻宇主任說，超音波導引神經阻斷術是一種精準的止痛方式，可為病人提供更優質的手術後止痛並加速恢復；相較於傳統的神經阻斷術依賴解剖標誌進行定位，超音波導引技術則透過即時影像定位神經，並直接引導麻醉劑注入，不僅提高麻醉準確性，還可避免針頭誤刺重要血管或神經，減少術中出血和神經損傷風險。吳峻宇指出，超音波導引神經阻斷術的最大優勢，在於其良好的術後止痛效果與安全性，因為精確的麻醉劑注射可提供更長效且均勻的疼痛緩解，使病人術後疼痛感降至最低，不僅提升患者舒適度，還能減少對口服、靜脈止痛藥物的依賴。針對骨科手術，吳峻宇認為超音波導引神經阻斷術對於以下2種手術的病人最有益：■膝關節手術：膝關節置換或膝關節鏡韌帶修復，通常伴隨劇烈術後疼痛，而透過超音波導引技術阻斷股神經，可有效減痛，使病人能更早進行復健，且精確的麻醉劑注射能避免膝關節周圍組織遭過度麻醉，能減少副作用。■肩關節手術：肩袖修補、肩關節置換等術後疼痛也很明顯，也是病人普遍面臨的問題，若將超音波導引技術用於阻斷肩膀神經如臂叢神經，可提供持續的疼痛緩解，術後也較早活動肩關節，減少關節僵硬和功能障礙的風險。此外，吳峻宇說，手術疼痛管理得當，病人可以更早下床，還有助於預防術後併發症如深靜脈血栓和肺部感染等，對於長者或慢性病患更是有顯著的正面影響。吳峻宇指出，超音波導引神經阻斷術也能用於胸腹部手術，例如乳房切除或疝氣修補，在某些小型門診手術也可作為局部麻醉的替代方案，民眾在手術前的麻醉諮詢過程中，可預先與醫師討論，才能制定出最佳止痛方案。